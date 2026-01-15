Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения

Как уже сообщалось, накануне в Вашингтоне между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном был подписан рамочный документ о реализации проекта TRIPP, который также определяет принципы передвижения между Азербайджаном и его регионом Нахчываном. Согласно документу, при использовании «Маршрута Трампа» (или Зангезурского коридора) для движения из Азербайджана в Нахчыван и обратно прямого контакта с армянскими пограничниками не потребуется. Вопросы, связанные с документами, будет администрировать частная компания из третьей страны. При этом разрешение на проезд будет выдаваться государственными структурами Армении. Это означает, что одно из ключевых условий в отношении Зангезурского коридора, выдвигавшихся азербайджанской стороной на протяжении нескольких лет, в подписанном документе отражено.

Согласно документу, в рамках проекта TRIPP создается совместная компания по строительству и эксплуатации инфраструктуры, в которой США будут владеть 76 процентами акций, а Армения - 24 процентами. Данная компания арендует «Маршрут Трампа» сроком на 49 лет. Этот срок может быть продлен еще на 50 лет при условии увеличения доли Армении до 49 процентов. Иными словами, Зангезурский коридор, или 43-километровый маршрут, проходящий по территории Армении, фактически будет находиться под контролем США. При этом документ косвенно допускает возможность участия в проекте третьих стран, но исключительно при условии согласия обеих сторон. Ожидается, что любое изменение состава акционеров компании по развитию TRIPP, включая продажу долей, их дарение, слияние, разделение, реорганизацию либо любое иное юридическое или фактическое действие, а также изменение конечных бенефициаров, будет подлежать предварительному согласованию с правительствами Армении и США. Согласно документу, компания по развитию TRIPP будет непосредственно реализовывать железнодорожные и автомобильные проекты, а также иметь на своем балансе дочерние предприятия или специальные организации, создаваемые для реализации других компонентов TRIPP.

Обладая 24-процентной долей в проекте TRIPP, Армения обязуется обеспечить использование земельных участков вдоль маршрута, предоставить регуляторную поддержку и ускоренные процедуры выдачи разрешений, осуществить нематериальные инвестиции в пограничную и таможенную инфраструктуру, при необходимости - денежные инвестиции, а также обеспечить использование существующих инфраструктурных активов. Данный вопрос, однако, остается открытым для дальнейших обсуждений. Такие вопросы, как планирование, строительство и эксплуатация объектов коридора, обслуживание мультимодальной транзитной инфраструктуры, создание специальных организаций для решения конкретных задач, заключение договоров со строительными компаниями и поставщиками услуг, управление маршрутом, формирование и сбор доходов от инфраструктурной деятельности, будут находиться исключительно в компетенции компании TRIPP. Права компании на строительство в коридоре включают возведение железнодорожной инфраструктуры, терминалов, станций, автомагистралей, дорог, мостов и тоннелей, прокладку линий электропередачи, нефтегазопроводов, оптоволоконных кабелей, а также создание систем охраны и безопасности в соответствии с законами Армении. При этом перечень указанных прав не является исчерпывающим и может быть расширен. Согласно документу, Армения четко сохраняет: - законодательную, регуляторную и судебную юрисдикцию, обусловленную полным суверенитетом и территориальной целостностью, в отношении всего охвата TRIPP на суверенной территории Армении, включая полномочия применять законы и регуляции в соответствии с внутренним законодательством Армении и международными соглашениями; - контроль над национальной безопасностью и правоохранительной деятельностью; - юрисдикцию таможенного и пограничного контроля над торговлей и транзитом по TRIPP; - юрисдикцию в отношении налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей в сфере торговли и транзита; - доступ ко всем участкам на суверенной территории Армении; - право применять все армянские законы на участках суверенной территории Армении, являющихся частью транзитного маршрута. Ожидается, что при сохранении суверенитета и юрисдикции Армении будет применяться с целью повышения эффективности TRIPP модель «фронт-офис - бэк-офис» с использованием цифровых инструментов для обеспечения бесперебойного взаимодействия. «Фронт-офис» (операторы третьих сторон) Предусматривается, что частные операторы, заключившие договор с компанией по развитию TRIPP, будут предоставлять следующие услуги очного обслуживания клиентов: - предварительный сбор документов для проверки; - предоставление информации и инструкций пользователям; - сбор и обработка платежей за торговлю и транзит. «Бэк-офис» (государственные органы Армении) Таможенные и пограничные должностные лица Армении осуществляют все суверенные полномочия: - принятие окончательных решений и таможенное оформление; - обеспечение и контроль безопасности; - миграционный контроль; - правоохранительные действия; - выдача разрешений и утверждений; - досмотр и проверка.

Четкая юрисдикция - операторы «фронт-офиса» оказывают исключительно вспомогательные услуги и не принимают решений; - должностные лица Армении сохраняют физическое присутствие во всех пограничных и таможенных учреждениях страны; - никакого делегирования суверенных функций не осуществляется. Помимо этого, Армения продолжит развивать и внедрять: - выборочность на основе рисков - современные методы проверки грузов с централизованными физическими досмотрами; - транзитный режим - эффективные процедуры для транзитных товаров с соответствующим опечатыванием и прослеживаемостью; - обработку предварительного прибытия - электронное представление и обработку документов; - системы «единого окна» - интегрированные платформы для торговых документов; - гармонизированные процедуры - приведение процессов в соответствие с международными таможенными стандартами. Согласно документу, Армения сохраняет полную юрисдикцию над территорией, по которой проходит маршрут. Проекты, связанные с обеспечением безопасности инфраструктуры, подлежат обязательному утверждению органами безопасности страны. В чрезвычайных ситуациях армянские власти обладают приоритетными полномочиями. Частные сотрудники операционной безопасности могут привлекаться к работе исключительно при условии получения соответствующей лицензии от Армении. Для пограничного и таможенного управления будут внедрены современные информационные системы. Все государственные базы данных останутся под суверенным контролем Армении. Обмен данными с иностранными органами допускается только при наличии соответствующих правовых оснований.