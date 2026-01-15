USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Макрон: Франция обеспечивает две трети разведподдержки Украины

20:41 185

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня «коалиция желающих», которая состоит из 34 государств, обеспечивает всю международную поддержку Украины в войне с Россией. Отдельно он отметил роль Франции, которая обеспечивает две трети разведывательных возможностей Киева, цитируют обращение Макрона к военным на авиабазе Истр украинские СМИ.

Союзники, продолжил он, согласовали «убедительные гарантии безопасности», которые могут заработать уже на следующий день после заключения мира.

«Мониторинг линии прекращения огня, восстановление украинской армии, силы сдерживания, гарантии безопасности второго уровня для всех, кто примет в этом участие, — говорит Макрон. — И мы сделали это впервые в нашей истории, создав интегрированное франко-британское командование с привлечением американских партнеров».

Он напомнил, что, кроме европейских государств, коалиция включает также Британию, Норвегию, Исландию, Канаду, Японию и Новую Зеландию. Ее работа, по его словам, — это масштабный и исторический прорыв, который придает реальный вес европейской обороне.

«Там, где еще год назад Украина была крайне зависимой — в подавляющем большинстве от американских разведывательных возможностей, — сегодня две трети этих возможностей предоставляет Франция. Две трети!» — подчеркнул Макрон.

В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
20:44 17219
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
20:25 3280
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
19:22 1536
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
19:42 1174
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
13:37 7332
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3233
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 6708
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 5092
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3191
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5485
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 3577

ЭТО ВАЖНО

В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
20:44 17219
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
20:25 3280
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
19:22 1536
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
19:42 1174
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
13:37 7332
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3233
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 6708
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 5092
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3191
Ее время прошло: за Юлей пришли
Ее время прошло: за Юлей пришли новая главная тема; все еще актуально
11:04 5485
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»?
Почему обвалилась дорога возле метро «Ахмедлы»? фото
17:31 3577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться