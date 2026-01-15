Макрон: Франция обеспечивает две трети разведподдержки Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня «коалиция желающих», которая состоит из 34 государств, обеспечивает всю международную поддержку Украины в войне с Россией. Отдельно он отметил роль Франции, которая обеспечивает две трети разведывательных возможностей Киева, цитируют обращение Макрона к военным на авиабазе Истр украинские СМИ.

Союзники, продолжил он, согласовали «убедительные гарантии безопасности», которые могут заработать уже на следующий день после заключения мира.

«Мониторинг линии прекращения огня, восстановление украинской армии, силы сдерживания, гарантии безопасности второго уровня для всех, кто примет в этом участие, — говорит Макрон. — И мы сделали это впервые в нашей истории, создав интегрированное франко-британское командование с привлечением американских партнеров».

Он напомнил, что, кроме европейских государств, коалиция включает также Британию, Норвегию, Исландию, Канаду, Японию и Новую Зеландию. Ее работа, по его словам, — это масштабный и исторический прорыв, который придает реальный вес европейской обороне.

«Там, где еще год назад Украина была крайне зависимой — в подавляющем большинстве от американских разведывательных возможностей, — сегодня две трети этих возможностей предоставляет Франция. Две трети!» — подчеркнул Макрон.