USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Зеленский встретился с Залужным

21:15 1097

В четверг, 15 января, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главкомом ВСУ, который в настоящее время является послом Украины в Великобритании, Валерием Залужным. Стороны обсудили дипломатические вопросы, способные усилить Украину, сообщают украинские СМИ.

Президент Украины выразил благодарность Валерию Залужному за работу в команде Украины.  Зеленский сообщил, что во время разговора поднимались вопросы дипломатии и тех задач, которые «актуальны сейчас и могут усилить всех нас». «И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей», – написал президент Украины в Telegram.

Недавно в ряде СМИ появилась информация о планах Валерия Залужного покинуть пост посла Украины в Великобритании. Утверждалось, что Залужный проинформировал президента Владимира Зеленского о своем намерении. В ответ глава украинского государства, по неофициальным данным, будто бы предлагал Залужному несколько альтернативных вариантов дальнейшей работы. Позже эту информацию опровергла медиасоветник Валерия Залужного, Оксана Тороп. По ее словам, изменений в должности посла Украины в Великобритании не планируется, а сам Залужный продолжит выполнять свои обязанности.

Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
22:46 68
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
20:27 3385
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
20:44 18998
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
20:25 4462
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
19:22 2416
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
19:42 2002
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
13:37 7956
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3948
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 7024
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 5883
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3546

ЭТО ВАЖНО

Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
22:46 68
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
20:27 3385
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
20:44 18998
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
20:25 4462
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
19:22 2416
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
19:42 2002
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
13:37 7956
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3948
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 7024
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 5883
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3546
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться