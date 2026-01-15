Зеленский встретился с Залужным

В четверг, 15 января, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главкомом ВСУ, который в настоящее время является послом Украины в Великобритании, Валерием Залужным. Стороны обсудили дипломатические вопросы, способные усилить Украину, сообщают украинские СМИ.

Президент Украины выразил благодарность Валерию Залужному за работу в команде Украины. Зеленский сообщил, что во время разговора поднимались вопросы дипломатии и тех задач, которые «актуальны сейчас и могут усилить всех нас». «И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей», – написал президент Украины в Telegram.

Недавно в ряде СМИ появилась информация о планах Валерия Залужного покинуть пост посла Украины в Великобритании. Утверждалось, что Залужный проинформировал президента Владимира Зеленского о своем намерении. В ответ глава украинского государства, по неофициальным данным, будто бы предлагал Залужному несколько альтернативных вариантов дальнейшей работы. Позже эту информацию опровергла медиасоветник Валерия Залужного, Оксана Тороп. По ее словам, изменений в должности посла Украины в Великобритании не планируется, а сам Залужный продолжит выполнять свои обязанности.