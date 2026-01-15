Улицы городов Ирана: эскадроны смерти и тысячи жертв

Силовые структуры Ирана продолжают подавление протестов с жестокостью, которая, по оценкам наблюдателей, не имеет прецедентов за последние десятилетия. По некоторым данным, число погибших может достигать около 20 тысяч, при том, что на данный момент правозащитные организации задокументировали более 3500 случаев гибели. Интернет в Иране по-прежнему фактически отключен, связь серьезно ограничена, в том числе через систему Starlink. Тем не менее иранским организациям в эмиграции и международным СМИ удается поддерживать контакт с участниками протестов и очевидцами происходящего. Из-за угрозы репрессий их рассказы распространяются анонимно. Служба BBC Persian получила непосредственно из Ирана десятки свидетельств. Люди, согласившиеся говорить, подчеркивают: несмотря на смертельный риск, они хотят, чтобы мир знал о насилии против мирных граждан.

«В нашем районе стоит запах крови - они убили так много людей», - говорит один из свидетелей. Другой утверждает, что силовики «в основном стреляли в головы и лица». Вечером 8 января, возвращаясь домой после участия в протесте в Тегеране, Реза обнял свою жену Марьям, пытаясь закрыть ее собой. «Вдруг я почувствовал, как мои руки ослабли, в них осталась только ее куртка», - рассказал Реза позже своему родственнику, давшему интервью BBC Persian. Марьям была смертельно ранена, откуда был произведен выстрел, Реза так и не понял. Он нес тело жены полтора часа. Обессиленный, остановился в одном из переулков. Дверь соседнего дома открылась, жильцы впустили его, отнесли Марьям в гараж и обернули в белую простыню тело женщины. За несколько дней до выхода на протесты Марьям говорила со своими детьми - семи и четырнадцати лет - о происходящем в стране. «Иногда родители уходят на протесты и не возвращаются, - сказала она, словно предчувствуя беду. - Моя кровь, как и ваша, ничем не ценнее крови других». В репортаже BBC Persian имена Резы и Марьям из соображений безопасности были изменены.

В Тонкабоне, городе на севере страны с населением около 50 тысяч человек, в пятницу был убит Сорена Голгун. По словам родственников, 18-летнему студенту университета выстрелили в сердце, когда он пытался уйти от засады, устроенной силовиками. Среди погибших были и те, кто не участвовал в протестах. Навид Салехи, 24-летний медбрат из Керманшаха, был убит несколькими выстрелами, когда выходил с работы. Тела многих погибших доставлялись в тегеранский судебно-медицинский центр Кахризак. Один из очевидцев, представившийся Саханандом (имя вымышленное), рассказал, что увиденное там заставило его проехать почти тысячу километров к приграничной зоне, чтобы передать видеоматериалы через сети мобильной связи соседних стран. По его словам, в одну из суббот он видел более двух тысяч тел, лежащих на земле. Молодая женщина, беседовавшая на анонимных условиях с BBC Persian, назвала события прошлой недели «войной». По ее словам, протестующие оставались «более сплоченными, чем когда-либо», но для нее самой все происходящее было абсолютно непереносимым. На этой неделе, как и многие другие иранцы, эта женщина покинула страну, опасаясь новой волны казней и преследований. «Я очень боюсь того, что может случиться с теми, кто еще остается в Иране», - сказала она.

Жители Тегерана и других городов сообщают, что вооруженные подразделения «Басидж» на пикапах постоянно патрулируют улицы, занимают перекрестки и крыши зданий. Вооруженные отряды режима периодически стреляют в воздух, поддерживая атмосферу страха и демонстрируя свой контроль над ситуацией. Люди боятся выходить из домов, магазины сталкиваются с нехваткой продуктов, цены стремительно растут. По информации издания Iran International, ссылающегося на очевидцев и медицинских работников, после нескольких дней смертельных столкновений силы безопасности окружили в Карадже больницы и государственные здания. В ряде случаев, как утверждается, они открывали огонь по раненым протестующим, которые не могли двигаться. Свидетели говорят, что сотрудники сил безопасности входили в медицинские учреждения, вывозили раненых в неизвестном направлении и стреляли в тех, кого не удавалось забрать. Они описывают сцены, при которых тела погибших и раненых скопом загружались в грузовики. «Они не отделяли раненых от уже мертвых, - рассказал таксист, бывший 9 января очевидцем происходящего возле площади Гохардашт. - Среди них было много молодых людей».

Родственники погибших и пропавших собирались у больниц, в том числе в Касре и у больницы имени Касема Сулеймани, но вооруженные люди блокировали входы и разгоняли толпы. На кладбище Бехешт-е Сакине скорбящие сообщили о введенных ограничениях на захоронения и о приостановке выдачи тел, чтобы не допустить публичных похорон. Житель Караджа, ссылаясь на показания очевидцев, находившихся в больницах, утверждает, что только в этом регионе число погибших превысило две тысячи. По словам очевидцев, полицейские штурмовали медицинские центры, похищали раненых протестующих и убивали тех, кого не могли увезти. «Человек плакал и говорил, что по раненым стреляли из винтовок с глушителями», - рассказал он. В городе Боджнурд на северо-востоке Ирана медсестра сообщила Iran International, что местная больница находится под усиленной охраной. Обычные смены были отменены, персонал вынужден лечить раненых сотрудников сил безопасности, в то время как раненых протестующих либо не принимали, либо оставляли без медицинской помощи. Правозащитные организации и СМИ сообщали о подобных рейдах на больницы и в других регионах страны, включая западный город Илам.

По данным телеканала CNN, в ходе репрессий власти Ирана активно используют технологии слежки. Участников протестов отслеживают через уличные камеры, а также преследуют тех, кто выражает несогласие менее заметными способами, например, выкрикивая лозунги из окон своих домов. Иранская полиция распространила видеозапись «Узнаваемые звуки». На ней дроны зависают у окон квартир, пытаясь выявить людей, скандирующих лозунги вроде «Смерть диктатору». Под зловещую музыку операторы дронов заглядывают в жилые помещения, после чего силовики наклеивают предупреждающие стикеры на двери, а в ряде случаев задерживают жильцов. На одном из размытых видео слышно, как сотрудник службы безопасности говорит мужчине: «Мы получили информацию, что из вашей квартиры доносились лозунги». Подпись гласит: «Все находится под наблюдением». Сообщается также, что даже спутниковые интернет-терминалы Starlink, используемые для обхода блокировок, были заглушены с применением технологий, которые эксперты называют технологиями военного класса.