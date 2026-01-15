В Британии будут призывать резервистов до 65 лет

USD 1.7000
Власти Великобритании на фоне растущей военной угрозы со стороны России собираются увеличить возрастной порог при возможной мобилизации находящихся в резерве бывших военнослужащих, передает Би-би-си.

Согласно действующим нормам, в «стратегическим резерве» британских вооруженных сил уволившиеся со службы военные числятся до 55 лет. Новый законопроект, который инициирован правительством и вскоре будет опубликован парламентом, предполагает увеличение этого возраста сразу на 10 лет - до 65.

Кроме того, правительство Британии намерено пересмотреть основания для объявления мобилизации резервистов. Сейчас отставных военных могут призвать лишь при условии возникновения «угрозы государству, чрезвычайной ситуации большого масштаба или нападения на Соединенное Королевство». Теперь же, согласно плану правительства, резервистов любого возраста можно будет мобилизовать просто при «приготовлениях военного характера». Согласно нынешнему закону, при таком уровне угрозы мобилизации подлежат лишь те, кто уволился в запас в последние несколько лет.

Правительство оценило численность «стратегического резерва» Британии в 95 000 человек при общем количестве военных, служащих в королевской армии, в 137 000 человек. Предложенные новшества в случае их одобрения парламентом начнут действовать уже в 2027 году. 

В 2025 году в Великобритании был опубликован «Обзор стратегической обороны и безопасности», в котором содержалась рекомендация о придании «нового импульса связям правительства со стратегическим резервом».

