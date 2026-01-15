Масштабные учения НАТО. Но без Америки

Основным местом их проведения является территория Германии, которая принимает учения, а также представляет собой их ключевой логистический центр.

НАТО проводит крупнейшие военные учения 2026 года Steadfast Dart 26. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в Североатлантическом альянсе.

Маневры направлены на проверку способности быстро и скоординированно перемещать войска и технику. Кроме того, предусматривается обучение передислокации многонациональных подразделений, пишет Deutsche Welle.

Первый контингент итальянских солдат, а также оборудование, снаряжение и транспортные средства должны быть переброшены 15 января в немецкий порт Эмден в Восточной Фризии (земля Нижняя Саксония). Другие части сил быстрого реагирования НАТО Allied Reaction Force также прибудут в Германию конвоями по суше и воздуху, сообщил представитель альянса.

В учениях принимают участие одиннадцать стран: Италия, Греция, Германия, Чехия, Испания, Литва, Болгария, Турция, Франция, Бельгия и Великобритания. США к маневрам не подключились.

Задействованы сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы, а также космические и кибернетические подразделения. Привлечено и большое количество техники: свыше 1500 военных транспортных средств, в том числе боевые танки и ракетные установки, а также более 20 самолетов и истребителей и 17 военно-морских подразделений, в том числе десантные корабли, фрегаты и подлодки.

Центральным местом проведения маневров в феврале станет полигон Берген на территории Люнебургской пустоши в Нижней Саксонии. Учения будут проводиться и в других местах, к примеру, на побережье Балтийского моря в Шлезвиг-Гольштейне. Бундесвер оказывает поддержку как принимающая сторона: обеспечивает питание, проживание, медпомощь, техподдержку, юридические консультации и охрану союзных войск. Для прибытия и убытия международных партнеров задействован также аэропорт Бремена.