В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Масштабные учения НАТО. Но без Америки

21:36 535

НАТО проводит крупнейшие военные учения 2026 года Steadfast Dart 26. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в Североатлантическом альянсе.

Основным местом их проведения является территория Германии, которая принимает учения, а также представляет собой их ключевой логистический центр.

Маневры направлены на проверку способности быстро и скоординированно перемещать войска и технику. Кроме того, предусматривается обучение передислокации многонациональных подразделений, пишет Deutsche Welle.

Первый контингент итальянских солдат, а также оборудование, снаряжение и транспортные средства должны быть переброшены 15 января в немецкий порт Эмден в Восточной Фризии (земля Нижняя Саксония). Другие части сил быстрого реагирования НАТО Allied Reaction Force также прибудут в Германию конвоями по суше и воздуху, сообщил представитель альянса.

В учениях принимают участие одиннадцать стран: Италия, Греция, Германия, Чехия, Испания, Литва, Болгария, Турция, Франция, Бельгия и Великобритания. США к маневрам не подключились.

Задействованы сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы, а также космические и кибернетические подразделения. Привлечено и большое количество техники: свыше 1500 военных транспортных средств, в том числе боевые танки и ракетные установки, а также более 20 самолетов и истребителей и 17 военно-морских подразделений, в том числе десантные корабли, фрегаты и подлодки.

Центральным местом проведения маневров в феврале станет полигон Берген на территории Люнебургской пустоши в Нижней Саксонии. Учения будут проводиться и в других местах, к примеру, на побережье Балтийского моря в Шлезвиг-Гольштейне. Бундесвер оказывает поддержку как принимающая сторона: обеспечивает питание, проживание, медпомощь, техподдержку, юридические консультации и охрану союзных войск. Для прибытия и убытия международных партнеров задействован также аэропорт Бремена.

Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
22:46 83
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
20:27 3390
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
20:44 19002
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
20:25 4464
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
19:22 2417
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
19:42 2003
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
13:37 7957
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3949
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 7024
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 5884
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3546

