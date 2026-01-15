USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Мощные взрывы и пожар в нидерландском Утрехте: есть раненые

ФОТО
21:43 968

В центре нидерландского Утрехта произошли два взрыва, которые вызвали масштабный пожар в квартале с магазинами и жилыми домами, есть раненые. Об этом пишет NOS.

Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, ситуация остается сложной.

Пожарные до сих пор борются с огнем, а улицы вокруг эпицентра взрывов расчищают для проезда спецтехники. Из здания вынесли одного раненого. В районе взрывов выбиты окна, с крыш сорвана черепица, на улицах лежат обломки фасадов и мебель.

Службы экстренной помощи пока не могут точно сказать, сколько людей находились в домах в момент взрывов. По словам представителя пожарной службы, из-за риска обрушения спасатели пока не могут зайти внутрь.

Региональная служба безопасности сообщила о как минимум четырех раненых. В город стянуто большое количество карет скорой помощи и вертолеты травматологической службы.

Очевидцы рассказывают о сильном взрыве, от которого «дрожала земля». По их словам, сначала прогремел очень громкий взрыв, а затем – второй, более слабый.

Причины взрывов пока неизвестны, официальную версию происшествия власти еще не обнародовали.

Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
22:46 89
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
20:27 3392
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
20:44 19002
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
20:25 4464
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
19:22 2420
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
19:42 2003
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
13:37 7957
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3949
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 7024
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 5884
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3546

ЭТО ВАЖНО

Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
22:46 89
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
20:27 3392
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
20:44 19002
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
20:25 4464
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
19:22 2420
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
19:42 2003
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
13:37 7957
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3949
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
11:50 7024
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
18:40 5884
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3546
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться