В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Убитых кубинцев Мадуро вернули в маленьких гробах

21:54 1174

На Кубу доставили тела 32 кубинских военных, погибших при ударах США по Венесуэле, сообщает Cubavision.

Церемония состоялась на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Хосе Марти, на ней присутствовали глава государства Мигель Диас-Канель, бывший президент Рауль Кастро и глава МВД Ласаро Альберто Альварес.

«Смерть не сломит тех, кто падает с винтовкой в руках, защищая правое дело», — сказал министр внутренних дел в ходе выступления.

Гробы с погибшими провезли по улице в сопровождении трех мотоциклистов. На кадрах видно, что на обочине дороги, по которой проезжали машины, стоит множество людей. Еще одна деталь, которая привлекла внимание, состоит в том, что гробы эти необычно маленькие, и, по всей видимости, в них не тела, а останки убитых. 

Эти солдаты погибли при атаке США на Венесуэлу 3 января, в ходе операции «Абсолютная решимость» американские военные нанесли серию ударов и похитили президента страны Николаса Мадуро.

По словам президента Кубы, военные выполняли задачи по запросу венесуэльской стороны. О жертвах среди кубинских солдат также сообщил американский президент Дональд Трамп.

По информации МВД Венесуэлы, в результате атаки погибли 100 человек.

Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
22:46 96
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
20:27 3398
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
20:44 19005
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
20:25 4467
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
19:22 2420
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
19:42 2007
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
13:37 7959
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
17:47 3951
И выкинули верную собачку миллиардера
11:50 7024
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
18:40 5885
Азербайджан и Армения осмотрели и обменялись мнениями
17:15 3547

