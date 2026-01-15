Убитых кубинцев Мадуро вернули в маленьких гробах

На Кубу доставили тела 32 кубинских военных, погибших при ударах США по Венесуэле, сообщает Cubavision.

Церемония состоялась на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Хосе Марти, на ней присутствовали глава государства Мигель Диас-Канель, бывший президент Рауль Кастро и глава МВД Ласаро Альберто Альварес.

«Смерть не сломит тех, кто падает с винтовкой в руках, защищая правое дело», — сказал министр внутренних дел в ходе выступления.

Гробы с погибшими провезли по улице в сопровождении трех мотоциклистов. На кадрах видно, что на обочине дороги, по которой проезжали машины, стоит множество людей. Еще одна деталь, которая привлекла внимание, состоит в том, что гробы эти необычно маленькие, и, по всей видимости, в них не тела, а останки убитых.

Эти солдаты погибли при атаке США на Венесуэлу 3 января, в ходе операции «Абсолютная решимость» американские военные нанесли серию ударов и похитили президента страны Николаса Мадуро.

По словам президента Кубы, военные выполняли задачи по запросу венесуэльской стороны. О жертвах среди кубинских солдат также сообщил американский президент Дональд Трамп.

По информации МВД Венесуэлы, в результате атаки погибли 100 человек.