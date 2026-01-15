В Белом доме Каракасом довольны…

Власти в Каракасе выполняют пока все запросы Вашингтона. Об этом заявили в Белом доме.
В администрации президента США Дональда Трампа также отметили, что «президент ожидает продолжения сотрудничества с Каракасом».
