Бундесвер рассылает анкеты молодежи

Вооруженные силы Германии разослали первые анкеты для 18-летних граждан для прохождения первичного отбора на военную службу. Об этом сообщило агентство dpa.

Анкетирование проходит в рамках новой программы военной службы в Германии.

Согласно реформе, все подростки должны получить анкету по достижении 18 лет. Опрос призван оценить их пригодность и мотивацию к службе в бундесвере.

Для девушек эта форма является добровольной, тогда как юноши обязаны ответить на письма от армии.

Ожидается, что первые добровольцы начнут службу в ближайшие месяцы.

После долгих обсуждений Германия в конце прошлого года приняла закон о возвращении военной службы – сначала на добровольных началах – с целью увеличения численности военнослужащих.

Новый закон о военной службе является ответом на угрозу со стороны России, учитывая то, что Германия отстает в выполнении своих целевых показателей по НАТО по набору военнослужащих. Новая программа имеет целью увеличить численность войск с 180 тысяч солдат до 260 тысяч.

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что в этом году бундесверу удастся завербовать 20 тысяч добровольцев в связи с реформой военной службы.

Напомним, в декабре верхняя палата немецкого парламента также одобрила закон о модернизации военной службы.