Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил в четверг телеканалу «Аль-Джазира», что президент Соединенных Штатов направил Тегерану четкий сигнал о том, что он не намерен предпринимать военные действия против Ирана. Об этом пишет израильская газета Maariv.
По данным того же источника, сообщение было доставлено примерно за четыре часа до публичного выступления Трампа.
Напомним, вчера вечером в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране перестали гибнуть демонстранты, выходящие на улицы против властей. «Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. Они прекращаются. И нет плана казней, или... казни, или казней. Так меня уведомили из надежных источников», — сказал Трамп журналистам.
На уточняющий вопрос журналиста, откуда все-таки была получена информация о ситуации в Иране, Трамп ответил: «Очень важные источники по другую сторону заявили, что убийства прекратились и казней не будет. Сегодня должно было быть много казней, но их не будет. Мы это узнаем. То есть я узнаю. После этого узнаете и вы».
Как пишет Maariv, cогласно источникам, контакт от имени американцев осуществлял спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, который взаимодействовал с высокопоставленными иранскими чиновниками. В рамках этих переговоров была согласована формула, позволяющая Трампу отказаться от угроз удара, не выглядя при этом уступившим давлению или нарушившим свое обещание: президент заявил бы, что именно его угрозы заставили Иран прекратить убийства протестующих и отказаться от казней.
Между тем сенатор США Линдси Грэм написал, что «все заголовки вроде «Трамп охладевает к Ирану» — это примеры совершенно неточных сообщений. «Обстоятельства, связанные с решительными и необходимыми действиями против злобного иранского режима, не имеют ничего общего с волей или решимостью президента Трампа. Ничего подобного нет», - заявил сенатор.
Действительно, в своей вчерашней речи Трамп заявил, как уже упоминалось, что получил информацию о завершении подавления протестов и отсутствии дальнейших казней — формулировка, которая, по словам источников с обеих сторон, соответствует договоренностям, достигнутым на секретных переговорах.
Как пишет израильское издание Maariv, «внутри американской администрации идет борьба влияний. В окружении Трампа действуют две основные группы: первая — «ястребы», включая госсекретаря Марко Рубио, который настаивает на военных действиях; вторая — более изоляционистско-прагматичный лагерь, в который входят такие фигуры, как Уиткофф, предостерегающий от военной авантюры и выступающий за максимальное использование дипломатического и экономического давления. На данный момент, похоже, верх взял лагерь, выступающий против удара».
Как подчеркивают авторы статьи, сам Рубио не участвует в переговорах с иранцами. Maariv отмечает, что «Трамп предпочитает поручать ведение чувствительных каналов бизнесменам и фигурам, не ассоциируемым с классической дипломатической элитой, что соответствует его мировоззрению». При этом американский президент продолжает пользоваться способностью держать мир в напряжении. С его точки зрения, сами угрозы, даже если они не реализуются, создают давление на Тегеран и передают сигнал об отсутствии ожиданий – элемент, который Трамп считает важным, пишет израильская газета.
«Текущая оценка такова: окно возможностей для действий против Ирана постепенно закрывается. По мере того, как проходят дни и часы, внутренняя волна протестов ослабевает. Без значительного протестного подъема американцы не заинтересованы в затяжной войне, и вероятность военной операции снижается», - отмечает израильское издание.
Страны Персидского залива также сыграли роль в принятии решения. По словам дипломатических источников, они предупредили Вашингтон, что удар по Ирану дестабилизирует регион и нанесет серьезный удар по нефтяному рынку — «фактор, к которому Трамп особенно чувствителен».
В публикации отмечается, что «согласно сообщениям, коммуникация между Вашингтоном и Тегераном, возможно при посредничестве третьей стороны, такой как Россия или Оман, позволила иранским чиновникам передать успокаивающие сигналы. Иранцы пообещали президенту Трампу, что казни протестующих проводиться не будут и что убийства в стране прекращены. Это происходит на фоне данных Amnesty International, согласно которым более 2 000 человек погибли в ходе подавления протестов, начавшихся в конце декабря».
При этом авианосная ударная группа «Линкольн» направляется в регион из Индийского океана. Осведомленный источник заявил изданию, что военные опции остаются на столе и что президент Трамп готов действовать, если выяснится, что нынешнее затишье является обманом. По его словам, президент стремится к «быстрому и четко определенному» результату, аналогичному его успехам в военном вмешательстве в Венесуэле.