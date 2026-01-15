Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана

Напомним, вчера вечером в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране перестали гибнуть демонстранты, выходящие на улицы против властей. «Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. Они прекращаются. И нет плана казней, или... казни, или казней. Так меня уведомили из надежных источников», — сказал Трамп журналистам.

По данным того же источника, сообщение было доставлено примерно за четыре часа до публичного выступления Трампа.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил в четверг телеканалу «Аль-Джазира», что президент Соединенных Штатов направил Тегерану четкий сигнал о том, что он не намерен предпринимать военные действия против Ирана. Об этом пишет израильская газета Maariv.

На уточняющий вопрос журналиста, откуда все-таки была получена информация о ситуации в Иране, Трамп ответил: «Очень важные источники по другую сторону заявили, что убийства прекратились и казней не будет. Сегодня должно было быть много казней, но их не будет. Мы это узнаем. То есть я узнаю. После этого узнаете и вы».

Как пишет Maariv, cогласно источникам, контакт от имени американцев осуществлял спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, который взаимодействовал с высокопоставленными иранскими чиновниками. В рамках этих переговоров была согласована формула, позволяющая Трампу отказаться от угроз удара, не выглядя при этом уступившим давлению или нарушившим свое обещание: президент заявил бы, что именно его угрозы заставили Иран прекратить убийства протестующих и отказаться от казней.

Между тем сенатор США Линдси Грэм написал, что «все заголовки вроде «Трамп охладевает к Ирану» — это примеры совершенно неточных сообщений. «Обстоятельства, связанные с решительными и необходимыми действиями против злобного иранского режима, не имеют ничего общего с волей или решимостью президента Трампа. Ничего подобного нет», - заявил сенатор.

Действительно, в своей вчерашней речи Трамп заявил, как уже упоминалось, что получил информацию о завершении подавления протестов и отсутствии дальнейших казней — формулировка, которая, по словам источников с обеих сторон, соответствует договоренностям, достигнутым на секретных переговорах.

Как пишет израильское издание Maariv, «внутри американской администрации идет борьба влияний. В окружении Трампа действуют две основные группы: первая — «ястребы», включая госсекретаря Марко Рубио, который настаивает на военных действиях; вторая — более изоляционистско-прагматичный лагерь, в который входят такие фигуры, как Уиткофф, предостерегающий от военной авантюры и выступающий за максимальное использование дипломатического и экономического давления. На данный момент, похоже, верх взял лагерь, выступающий против удара».

Как подчеркивают авторы статьи, сам Рубио не участвует в переговорах с иранцами. Maariv отмечает, что «Трамп предпочитает поручать ведение чувствительных каналов бизнесменам и фигурам, не ассоциируемым с классической дипломатической элитой, что соответствует его мировоззрению». При этом американский президент продолжает пользоваться способностью держать мир в напряжении. С его точки зрения, сами угрозы, даже если они не реализуются, создают давление на Тегеран и передают сигнал об отсутствии ожиданий – элемент, который Трамп считает важным, пишет израильская газета.

«Текущая оценка такова: окно возможностей для действий против Ирана постепенно закрывается. По мере того, как проходят дни и часы, внутренняя волна протестов ослабевает. Без значительного протестного подъема американцы не заинтересованы в затяжной войне, и вероятность военной операции снижается», - отмечает израильское издание.

Страны Персидского залива также сыграли роль в принятии решения. По словам дипломатических источников, они предупредили Вашингтон, что удар по Ирану дестабилизирует регион и нанесет серьезный удар по нефтяному рынку — «фактор, к которому Трамп особенно чувствителен».

В публикации отмечается, что «согласно сообщениям, коммуникация между Вашингтоном и Тегераном, возможно при посредничестве третьей стороны, такой как Россия или Оман, позволила иранским чиновникам передать успокаивающие сигналы. Иранцы пообещали президенту Трампу, что казни протестующих проводиться не будут и что убийства в стране прекращены. Это происходит на фоне данных Amnesty International, согласно которым более 2 000 человек погибли в ходе подавления протестов, начавшихся в конце декабря».

При этом авианосная ударная группа «Линкольн» направляется в регион из Индийского океана. Осведомленный источник заявил изданию, что военные опции остаются на столе и что президент Трамп готов действовать, если выяснится, что нынешнее затишье является обманом. По его словам, президент стремится к «быстрому и четко определенному» результату, аналогичному его успехам в военном вмешательстве в Венесуэле.