USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Главу МИД Гренландии в Белом доме довели до слез

15 января 2026, 22:59 1447

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме. Об этом сообщает гренландская радиостанция KNR.

«Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление только усиливалось», — заявила дипломат.

Моцфельдт также рассказала, что ее ведомство активно работало над подготовкой к переговорам и созданием возможности «жить в безопасности». «Мы не знали, какая будет обстановка, поэтому старались быть готовыми ко всем сценариям», — сказала она.

Как пишет The New York Times, встреча в Белом доме по Гренландии не привела к преодолению разногласий — она завершилась тупиком, что вызвало опасения у жителей острова относительно «дальнейших событий».

«Надежда состояла в том, чтобы найти компромисс, определить дальнейший путь. Но министр иностранных дел Дании (Ларс Лёкке Расмуссен – ред.) пришел к выводу, что «фундаментальные разногласия» сохраняются», — говорится в статье.

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что США должны получить Гренландию. Он предлагал купить остров еще во время своего первого президентского срока в 2019 году, но в Копенгагене инициативу сразу же отвергли. По утверждению американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Штатам для обороны.

Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов
Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов новость дополнена
15 января 2026, 23:35 2033
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
15 января 2026, 22:46 2074
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 4834
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
15 января 2026, 20:44 20006
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
15 января 2026, 20:25 5119
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
15 января 2026, 19:22 2903
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
15 января 2026, 19:42 2478
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
15 января 2026, 13:37 8332
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
15 января 2026, 17:47 4408
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
15 января 2026, 11:50 7285
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
15 января 2026, 18:40 6305

ЭТО ВАЖНО

Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов
Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов новость дополнена
15 января 2026, 23:35 2033
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
15 января 2026, 22:46 2074
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 4834
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
15 января 2026, 20:44 20006
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
15 января 2026, 20:25 5119
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
15 января 2026, 19:22 2903
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
15 января 2026, 19:42 2478
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
15 января 2026, 13:37 8332
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
15 января 2026, 17:47 4408
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
15 января 2026, 11:50 7285
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
15 января 2026, 18:40 6305
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться