Главу МИД Гренландии в Белом доме довели до слез

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме . Об этом сообщает гренландская радиостанция KNR.

«Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление только усиливалось», — заявила дипломат.

Моцфельдт также рассказала, что ее ведомство активно работало над подготовкой к переговорам и созданием возможности «жить в безопасности». «Мы не знали, какая будет обстановка, поэтому старались быть готовыми ко всем сценариям», — сказала она.

Как пишет The New York Times, встреча в Белом доме по Гренландии не привела к преодолению разногласий — она завершилась тупиком, что вызвало опасения у жителей острова относительно «дальнейших событий».

«Надежда состояла в том, чтобы найти компромисс, определить дальнейший путь. Но министр иностранных дел Дании (Ларс Лёкке Расмуссен – ред.) пришел к выводу, что «фундаментальные разногласия» сохраняются», — говорится в статье.

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что США должны получить Гренландию. Он предлагал купить остров еще во время своего первого президентского срока в 2019 году, но в Копенгагене инициативу сразу же отвергли. По утверждению американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Штатам для обороны.