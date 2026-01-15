Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов

«Относительно Ирана я отмечу, что президент [США Дональд Трамп] и его команда сообщили иранскому режиму, что, если убийства продолжатся, будут серьезные последствия», - сказала она.

Администрация президента США предупредила Тегеран о «серьезных последствиях» в случае казней участников акций протеста в Иране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

По словам Ливитт, глава вашингтонской администрации позднее «получил сообщение» о том, что в Иране «убийства и казни прекратятся».

По словам Ливитт, Иран отменил казни 800 участников протестов в стране из-за давления президента США Дональда Трампа: «Президент сегодня понимает, что 800 казней, которые должны были состояться вчера, были приостановлены». Ливитт отметила, что у Дональда Трампа «остаются на столе» все варианты вероятных действий в отношении Ирана.

С конца декабря 2025 года после девальвации национальной валюты и резкого роста цен в Иране идут массовые протесты. Демонстранты требуют смены политического режима. Дональд Трамп заявлял, что США вскоре помогут демонстрантам, в том числе не исключал применения военной силы. Сегодня издание AFP со ссылкой на саудовского чиновника сообщило, что Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили американского президента не нападать на Иран.