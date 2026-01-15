USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Израиль тем временем громит «Хезболлу»

15 января 2026, 23:07 538

Истребители израильских ВВС уничтожили военные объекты «Хезболлы» в населенных пунктах Сухмур и Йохмур на юге Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed.

По его информации, самолеты совершили также два воздушных рейда на город Машгара в западной части долины Бекаа. Сообщений о жертвах и пострадавших среди мирных граждан пока нет.

Ранее местным жителям поступило предупреждение от официального представителя Армии обороны Израиля Авихая Адраи, который в видеообращении на арабском языке рекомендовал им эвакуироваться из своих домов, расположенных в опасной зоне. Он сообщил, что авиаударам подверглись обнаруженные подземные сооружения, туннели и склады боеприпасов. По словам Адраи, попытки «Хезболлы» восстановить свой военный потенциал представляют собой нарушение двустороннего соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года.

Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов
Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов новость дополнена
15 января 2026, 23:35 2036
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
15 января 2026, 22:46 2075
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 4836
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
15 января 2026, 20:44 20007
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
15 января 2026, 20:25 5119
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
15 января 2026, 19:22 2903
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
15 января 2026, 19:42 2478
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
15 января 2026, 13:37 8332
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
15 января 2026, 17:47 4409
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
15 января 2026, 11:50 7285
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
15 января 2026, 18:40 6305

