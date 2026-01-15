Израиль тем временем громит «Хезболлу»

Истребители израильских ВВС уничтожили военные объекты «Хезболлы» в населенных пунктах Сухмур и Йохмур на юге Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed.

По его информации, самолеты совершили также два воздушных рейда на город Машгара в западной части долины Бекаа. Сообщений о жертвах и пострадавших среди мирных граждан пока нет.

Ранее местным жителям поступило предупреждение от официального представителя Армии обороны Израиля Авихая Адраи, который в видеообращении на арабском языке рекомендовал им эвакуироваться из своих домов, расположенных в опасной зоне. Он сообщил, что авиаударам подверглись обнаруженные подземные сооружения, туннели и склады боеприпасов. По словам Адраи, попытки «Хезболлы» восстановить свой военный потенциал представляют собой нарушение двустороннего соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года.