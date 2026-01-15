Убит высокопоставленный представитель ХАМАС

В результате израильского удара по жилому дому в центральной части Газы убиты по меньшей мере шесть человек, включая высокопоставленного представителя вооруженного крыла ХАМАС Мухаммада аль-Хавли. Об этом сообщают израильские СМИ.

По имеющейся информации, целью удара был дом аль-Хавли в городе Дейр-эль-Балах. Среди погибших, кроме самого аль-Хавли, оказались его жена, дочь и еще несколько человек, находившихся в здании в момент атаки.

На данный момент Армия обороны Израиля официальных комментариев по этому инциденту не давала. Источники отмечают, что удар вызвал разрушения в окрестностях и привел к эвакуации жителей соседних домов.

Событие произошло на фоне продолжающейся напряженности в регионе и череды военных операций Израиля по нейтрализации предполагаемых боевых объектов и лидеров вооруженных группировок в Газе.