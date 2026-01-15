USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Убит высокопоставленный представитель ХАМАС

15 января 2026, 23:41 469

В результате израильского удара по жилому дому в центральной части Газы убиты по меньшей мере шесть человек, включая высокопоставленного представителя вооруженного крыла ХАМАС Мухаммада аль-Хавли. Об этом сообщают израильские СМИ.

По имеющейся информации, целью удара был дом аль-Хавли в городе Дейр-эль-Балах. Среди погибших, кроме самого аль-Хавли, оказались его жена, дочь и еще несколько человек, находившихся в здании в момент атаки.

На данный момент Армия обороны Израиля официальных комментариев по этому инциденту не давала. Источники отмечают, что удар вызвал разрушения в окрестностях и привел к эвакуации жителей соседних домов.

Событие произошло на фоне продолжающейся напряженности в регионе и череды военных операций Израиля по нейтрализации предполагаемых боевых объектов и лидеров вооруженных группировок в Газе.

Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов
Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов новость дополнена
15 января 2026, 23:35 2042
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
15 января 2026, 22:46 2078
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 4840
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
15 января 2026, 20:44 20014
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
15 января 2026, 20:25 5120
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
15 января 2026, 19:22 2903
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
15 января 2026, 19:42 2479
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
15 января 2026, 13:37 8333
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
15 января 2026, 17:47 4409
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
15 января 2026, 11:50 7286
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
15 января 2026, 18:40 6307

