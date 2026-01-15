USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
От Москвы требуют оплатить долги Российской империи

15 января 2026, 23:36

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, сообщает РБК.

Ответчиками по иску заявлены Российская Федерация, Минфин и Фонд национального благосостояния РФ. Сумма иска — 225,8 миллиарда долларов.

Инвестфонд утверждает, что долг по имперским облигациям может быть погашен за счет суверенных активов России, замороженных за рубежом после аннексии Крыма и вторжения РФ в Украину, отмечает издание.

Юристы, опрошенные РБК, считают, что реальные шансы Noble Capital взыскать с России 225,8 миллиарда долларов крайне низкие. По их мнению, иск могли подать, чтобы «направить власти США в русло частно-правовой альтернативы использования замороженных российских активов вместо политической конфискации в пользу Украины».

Активы российского Центробанка на 260 миллиардов евро заморожены в западных странах после начала войны РФ против Украины в 2022 году. Большая часть средств, около 193 миллиардов, хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В декабре 2025-го Евросоюз одобрил бессрочную заморозку активов России — пока она не прекратит войну и не компенсирует украинской стороне ущерб. Использование этих активов, в том числе в качестве помощи Украине, обсуждается с начала российско-украинской войны. Однако пока страны ЕС по этому вопросу не договорились.

15 января 2026, 23:35
15 января 2026, 22:46
15 января 2026, 20:27
15 января 2026, 20:44
15 января 2026, 20:25
15 января 2026, 19:22
15 января 2026, 19:42
15 января 2026, 13:37
15 января 2026, 17:47
15 января 2026, 11:50
15 января 2026, 18:40

