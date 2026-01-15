Нетаньяху попросил Трампа отложить удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду обратился к администрации США с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание The New York Times.

По информации газеты, с аналогичной просьбой обратились Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет.

Как отмечает NYT, израильские и арабские официальные лица выражают опасения, что Иран может нанести ответные удары по их территории в случае начала военных действий.

Ранее Саудовская Аравия гарантировала властям Ирана, что не позволит использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных ударов по исламской республике.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников, военная операция США против Ирана «выглядит вероятной» и может начаться в ближайшее время. Как ранее писало агентство Reuters, президент США Дональд Трамп, по всей видимости, принял решение о проведении операции, однако ее масштабы и сроки оставались неизвестными.