Америка и Дания могут прийти к общему знаменателю

США и Дания, вероятно, смогут договориться о взаимовыгодном формате сотрудничества, который усилит безопасность Гренландии, НАТО, Европы и самого Вашингтона. Об этом заявил американский посол в Бельгии Билл Уайт в интервью Bloomberg.

«Я считаю, что между президентом (США Дональдом) Трампом и премьер-министром Дании (Метте Фредериксен) будет выработана продуктивная модель взаимодействия, и это приведет к большей безопасности Гренландии», — сказал Уайт.

По его словам, такой диалог обеспечит безопасность НАТО, Европы и США. Уайт также отметил, что конфликт с США может политически сыграть на руку Фредериксен перед выборами, и назвал Трампа ключевым сторонником НАТО благодаря росту оборонных расходов стран альянса.

«В мире нет человека, который поддерживал бы НАТО больше, чем Дональд Трамп», — сказал Уайт.

Комментарии посла прозвучали после состоявшейся 14 января встречи ведущих дипломатов Дании и Гренландии с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.