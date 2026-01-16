USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Америка и Дания могут прийти к общему знаменателю

США и Дания, вероятно, смогут договориться о взаимовыгодном формате сотрудничества, который усилит безопасность Гренландии, НАТО, Европы и самого Вашингтона. Об этом заявил американский посол в Бельгии Билл Уайт в интервью Bloomberg.

«Я считаю, что между президентом (США Дональдом) Трампом и премьер-министром Дании (Метте Фредериксен) будет выработана продуктивная модель взаимодействия, и это приведет к большей безопасности Гренландии», — сказал Уайт.

По его словам, такой диалог обеспечит безопасность НАТО, Европы и США. Уайт также отметил, что конфликт с США может политически сыграть на руку Фредериксен перед выборами, и назвал Трампа ключевым сторонником НАТО благодаря росту оборонных расходов стран альянса.

«В мире нет человека, который поддерживал бы НАТО больше, чем Дональд Трамп», — сказал Уайт.

Комментарии посла прозвучали после состоявшейся 14 января встречи ведущих дипломатов Дании и Гренландии с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов
Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов новость дополнена
15 января 2026, 23:35 2048
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
15 января 2026, 22:46 2083
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 4849
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
15 января 2026, 20:44 20018
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
15 января 2026, 20:25 5120
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
15 января 2026, 19:22 2904
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
15 января 2026, 19:42 2481
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
15 января 2026, 13:37 8333
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
15 января 2026, 17:47 4411
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
15 января 2026, 11:50 7287
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
15 января 2026, 18:40 6308

