Турция будет защищать небо Европы

Турция планирует присоединиться к миссии НАТО по укреплению восточных рубежей альянса. Речь идет о патрулировании воздушного пространства Эстонии и Румынии турецкими истребителями, пишет Reuters со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что сначала турецкая авиация будет развернута в Эстонии и пробудет там с августа по ноябрь. После этого Турция будет патрулировать небо в Румынии с декабря этого года по март 2027 года.

Турецкие военные подчеркнули, что это не первый эпизод их участия в миссиях НАТО на восточном фланге. В министерстве напомнили, что Турция уже присоединялась к усиленным миссиям по патрулированию воздушного пространства Польши летом 2021 года, а также в Румынии с ноября 2023 по апрель 2024 года.

Reuters отмечает, что новый эпизод развертывания турецкой авиации в Европе происходит на фоне усилий НАТО по укреплению обороны после серии нарушений воздушного пространства альянса со стороны России. Кроме того, следующий саммит НАТО, запланированный на июль, состоится как раз в Турции.