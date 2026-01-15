USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Турция будет защищать небо Европы

15 января 2026, 23:59 285

Турция планирует присоединиться к миссии НАТО по укреплению восточных рубежей альянса. Речь идет о патрулировании воздушного пространства Эстонии и Румынии турецкими истребителями, пишет Reuters со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что сначала турецкая авиация будет развернута в Эстонии и пробудет там с августа по ноябрь. После этого Турция будет патрулировать небо в Румынии с декабря этого года по март 2027 года.

Турецкие военные подчеркнули, что это не первый эпизод их участия в миссиях НАТО на восточном фланге. В министерстве напомнили, что Турция уже присоединялась к усиленным миссиям по патрулированию воздушного пространства Польши летом 2021 года, а также в Румынии с ноября 2023 по апрель 2024 года.

Reuters отмечает, что новый эпизод развертывания турецкой авиации в Европе происходит на фоне усилий НАТО по укреплению обороны после серии нарушений воздушного пространства альянса со стороны России. Кроме того, следующий саммит НАТО, запланированный на июль, состоится как раз в Турции.

Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов
Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов новость дополнена
15 января 2026, 23:35 2049
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
15 января 2026, 22:46 2083
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 4850
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
15 января 2026, 20:44 20018
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
15 января 2026, 20:25 5120
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
15 января 2026, 19:22 2904
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
15 января 2026, 19:42 2481
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
15 января 2026, 13:37 8333
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
15 января 2026, 17:47 4414
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
15 января 2026, 11:50 7287
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
15 января 2026, 18:40 6308

