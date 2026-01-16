USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Украина созывает энергетический «Рамштайн»

00:08 192

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что МИД совместно с Министерством энергетики страны созывает энергетический «Рамштайн». Об этом он сообщил в соцсетях.

Сибига заявил, что такое решение было принято по поручению премьер-министра Юлии Свириденко.

«Вместе с Министерством энергетики созываем энергетический «Рамштайн», на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства», – заявил он.

Глава МИД отметил, что Украина находится в постоянном контакте с Европейским энергетическим сообществом по наполнению Фонда поддержки энергетики Украины и закупке оборудования за счет фонда.

Отметим, после систематических ударов России по критической инфраструктуре Украины президент Владимир Зеленский заявил, что в энергетике страны будет введен режим чрезвычайной ситуации. Также будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно.

Также он рассчитывает на ускорение со стороны США и Европы передачи Украине пакетов помощи после последних массированных ударов России.

Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов
Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов новость дополнена
15 января 2026, 23:35 2053
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
15 января 2026, 22:46 2083
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 4853
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков обновлено 20:44
15 января 2026, 20:44 20018
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется» обновлено 20:25
15 января 2026, 20:25 5120
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
15 января 2026, 19:22 2905
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды? мнение эколога
15 января 2026, 19:42 2481
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации все еще актуально
15 января 2026, 13:37 8334
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
Дипломат-шпион, ГРУ и исчезнувший миллиардер: что произошло на Кипре
15 января 2026, 17:47 4415
И выкинули верную собачку миллиардера
И выкинули верную собачку миллиардера что там у соседей?
15 января 2026, 11:50 7287
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям
Подробности о пожаре в Баку: ущерб нанесен 13 семьям фото; видео; обновлено 18:40
15 января 2026, 18:40 6308

