Украина созывает энергетический «Рамштайн»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что МИД совместно с Министерством энергетики страны созывает энергетический «Рамштайн». Об этом он сообщил в соцсетях.

Сибига заявил, что такое решение было принято по поручению премьер-министра Юлии Свириденко.

«Вместе с Министерством энергетики созываем энергетический «Рамштайн», на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства», – заявил он.

Глава МИД отметил, что Украина находится в постоянном контакте с Европейским энергетическим сообществом по наполнению Фонда поддержки энергетики Украины и закупке оборудования за счет фонда.

Отметим, после систематических ударов России по критической инфраструктуре Украины президент Владимир Зеленский заявил, что в энергетике страны будет введен режим чрезвычайной ситуации. Также будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно.

Также он рассчитывает на ускорение со стороны США и Европы передачи Украине пакетов помощи после последних массированных ударов России.