Суд Германии назвал Украину ответственной за взрывы на «Северном потоке»

Федеральный верховный суд Германии назвал Украину ответственной за взрывы на газопроводе «Северный поток» в 2022 году, сообщает Der Spiegel со ссылкой на постановление суда от 10 декабря, опубликованное в четверг, 15 января.

Кроме того, суд оставил под стражей предполагаемого координатора диверсии Сергея Кузнецова, отклонив его апелляцию. В постановлении суд указал, что газопровод нельзя считать законной военной целью, а сам Кузнецов во время операции не мог быть идентифицирован как комбатант, на чем настаивали его адвокаты. Решение Федерального верховного суда Германии является рекомендательным - на него будет опираться суд нижестоящей инстанции, который будет рассматривать дело.

В декабре Министерство обороны Украины и полковник Сил специальных операций Украины Роман Червинский подтвердили, что на момент взрыва Кузнецов действительно служил в украинском спецназе. Кузнецова экстрадировали из Италии в Германию в ноябре этого года. Его задержали летом в итальянской провинции Римини во время семейного отдыха. Немецкая прокуратура обвиняет его в соучастии в совершении взрывов и в подрывной деятельности против конституционного строя. Он должен предстать перед судом в Гамбурге.

17 октября 2025 года стало известно, что суд в Варшаве отказал в экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлева, также подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Суд отменил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что «не в интересах поляков обвинять или передавать» Германии подозреваемого в подрыве трубопроводов.

По мнению немецких следователей, в диверсии участвовало семь граждан Украины: четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан яхты Andromeda и Сергей Кузнецов, который командовал операцией.