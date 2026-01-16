USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Суд Германии назвал Украину ответственной за взрывы на «Северном потоке»

Федеральный верховный суд Германии назвал Украину ответственной за взрывы на газопроводе «Северный поток» в 2022 году, сообщает Der Spiegel со ссылкой на постановление суда от 10 декабря, опубликованное в четверг, 15 января.

Взрывы на газопроводах «с высокой долей вероятности» были организованы «по поручению иностранного государства». Из дальнейшего текста документа становится понятно, что речь идет об Украине.

Кроме того, суд оставил под стражей предполагаемого координатора диверсии Сергея Кузнецова, отклонив его апелляцию. В постановлении суд указал, что газопровод нельзя считать законной военной целью, а сам Кузнецов во время операции не мог быть идентифицирован как комбатант, на чем настаивали его адвокаты. Решение Федерального верховного суда Германии является рекомендательным - на него будет опираться суд нижестоящей инстанции, который будет рассматривать дело.

В декабре Министерство обороны Украины и полковник Сил специальных операций Украины Роман Червинский подтвердили, что на момент взрыва Кузнецов действительно служил в украинском спецназе. Кузнецова экстрадировали из Италии в Германию в ноябре этого года. Его задержали летом в итальянской провинции Римини во время семейного отдыха. Немецкая прокуратура обвиняет его в соучастии в совершении взрывов и в подрывной деятельности против конституционного строя. Он должен предстать перед судом в Гамбурге.

17 октября 2025 года стало известно, что суд в Варшаве отказал в экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлева, также подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Суд отменил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что «не в интересах поляков обвинять или передавать» Германии подозреваемого в подрыве трубопроводов.

По мнению немецких следователей, в диверсии участвовало семь граждан Украины: четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан яхты Andromeda и Сергей Кузнецов, который командовал операцией.

