В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

В Белом доме уверены: ничто не помешает планам Трампа

Отправка европейских войск в Гренландию не повлияет на решение президента США Дональда Трампа по «приобретению» острова, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Я не думаю, что присутствие европейских войск в Гренландии повлияет на процесс принятия решений Трампом или на его цель по приобретению Гренландии», — сказала она.

14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО должна возглавить процесс получения Гренландии для создания оборонного проекта «Золотой купол». По утверждению американского президента, если США не завладеют островом, он достанется России или Китаю.

Дания совместно с европейскими странами с 15 по 17 января проведет военные учения «Арктическая стойкость». Военнослужащие займутся разведкой на острове и изучат, как можно укрепить безопасность в регионе. По данным СМИ, на остров военнослужащих отправили Германия, Франция и Великобритания.

