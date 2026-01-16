USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Нам бы выборы взять и отменить…

Президент США Дональд Трамп недоволен риском потери контроля Республиканской партии над Палатой представителей или Сенатом США на промежуточных выборах в 2026 году, передает Reuters.

Трамп напомнил об исторической тенденции: партия, чей президент победил на выборах, теряет места на второй год президентства. «Это какая-то глубокая психологическая проблема, что, когда ты выигрываешь президентские выборы, ты не выигрываешь выборы промежуточные», — сказал Трамп.

По его мнению, он добился таких результатов, что, «если подумать, выборы и не стоит проводить».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США шутит, говоря о возможной отмене выборов в Соединенных Штатах. «Президент просто шутил. Он говорил: «Мы делаем такую замечательную работу. Мы делаем все возможное. Американский народ, возможно, думает, что нам следует просто продолжать в том же духе». Но он говорил это в шутливой форме», — сказала она.

Отметим, что во время встречи с законодателями-республиканцами Трамп выразил уверенность, что партия все же одержит крупную и историческую победу на предстоящих промежуточных выборах.

