В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Пехлеви обнародовал дальнейшие планы

Правящая система Ирана находится «на грани краха», а действия властей по подавлению протестов являются «последней отчаянной попыткой запугивания». Об этом наследный принц Ирана Реза Пехлеви сказал в интервью журналу The Economist.

Пехлеви подчеркнул важность гражданского неповиновения и ненасильственных методов, при этом он отметил, что иранцы имеют право защищать себя в случае нападения.

«Верховный лидер Али Хаменеи давно объявил войну иранскому народу», — заявил он, назвав исламскую республику «внутренним врагом». По его словам, «нужно нейтрализовать и уничтожить этот репрессивный элемент».

Пехлеви представил себя как переходную фигуру, заявив, что в случае падения нынешней системы готов выступить в роли «нейтрального арбитра». Он также рассказал, что его план предусматривает проведение референдума в течение четырех месяцев для восстановления монархии или создания парламентской республики. По его словам, если избиратели выберут первый вариант, то через два месяца состоится коронация. Пехлеви также добавил, что установит дипломатические отношения с Израилем и откажется от ядерной программы для снятия санкций.

