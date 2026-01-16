USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Сотни тысяч харьковчан без света и тепла после атаки России

00:46 355

В результате российского удара по Харькову 15 января около 400 тысяч жителей остались без электроснабжения и отопления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале по итогам разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Российские удары во время такой холодной зимы создают нам серьезные проблемы. Сегодня был удар россиян по энергетическому объекту в Харькове: сотни тысяч людей остались без света и тепла», — сказал президент.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушен крупный энергетический объект. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о переводе всех профильных служб в усиленный режим работы и подтвердил действие плановых отключений электроэнергии в городе и области. По информации компании «Укрэнерго», на 16 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Инцидент произошел на фоне почти ежедневных российских атак на украинскую энергоинфраструктуру. Служба безопасности Украины заявляет, что собрала доказательную базу, подтверждающую, что российские удары по энергетике являются целенаправленной политикой с признаками преступлений против человечности. По данным СБУ, с начала отопительного сезона зафиксировано 256 воздушных атак по объектам энергосистемы Украины, в том числе по 11 ГЭС и 45 крупным ТЭЦ.

Зеленский ответил на критику Трампа
Зеленский ответил на критику Трампа
01:40 425
Сам «Талибан» пожаловал к Путину
Сам «Талибан» пожаловал к Путину
00:54 754
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
00:38 1296
Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов
Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов
15 января 2026, 23:35
15 января 2026, 23:35 3019
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
15 января 2026, 22:46
15 января 2026, 22:46 2841
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
15 января 2026, 20:27
15 января 2026, 20:27 5538
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
15 января 2026, 20:44
15 января 2026, 20:44 20517
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
15 января 2026, 20:25
15 января 2026, 20:25 5364
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
15 января 2026, 19:22
15 января 2026, 19:22 3161
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
15 января 2026, 19:42
15 января 2026, 19:42 2673
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
15 января 2026, 13:37
15 января 2026, 13:37 8592

