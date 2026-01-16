Сотни тысяч харьковчан без света и тепла после атаки России

В результате российского удара по Харькову 15 января около 400 тысяч жителей остались без электроснабжения и отопления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале по итогам разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Российские удары во время такой холодной зимы создают нам серьезные проблемы. Сегодня был удар россиян по энергетическому объекту в Харькове: сотни тысяч людей остались без света и тепла», — сказал президент.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе разрушен крупный энергетический объект. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о переводе всех профильных служб в усиленный режим работы и подтвердил действие плановых отключений электроэнергии в городе и области. По информации компании «Укрэнерго», на 16 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Инцидент произошел на фоне почти ежедневных российских атак на украинскую энергоинфраструктуру. Служба безопасности Украины заявляет, что собрала доказательную базу, подтверждающую, что российские удары по энергетике являются целенаправленной политикой с признаками преступлений против человечности. По данным СБУ, с начала отопительного сезона зафиксировано 256 воздушных атак по объектам энергосистемы Украины, в том числе по 11 ГЭС и 45 крупным ТЭЦ.