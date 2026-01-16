Сам «Талибан» пожаловал к Путину

В четверг, 15 января, посол Исламского Эмирата Афганистан Гуль Хасан вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Это первый официальный посол «Талибана» в России, сообщают российские СМИ .

Вручение верительных грамот произошло на торжественной церемонии в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо посла талибов, верительные грамоты российскому президенту вручили главы дипломатических миссий более 30 государств.

В своем выступлении на церемонии Путин, в частности, сказал:

«Государством – наблюдателем при ШОС является Афганистан. Российско-афганское сотрудничество в последнее время приобрело заметную динамику. Этому способствовало принятое Россией в прошлом году решение об официальном признании новых властей страны. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством, свободным от войны, терроризма и наркотрафика».