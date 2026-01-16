Бизнесмен обвиняет «шайтанов»

Агаджанов заявил, что понимает суть обвинения, но вину не признает. Он утверждал, что произошедшее связано с его религиозными переживаниями, употреблением марихуаны и «потерей контроля». По словам обвиняемого, в день убийства он читал молитвы, пытался «наставить» Мурадову на ислам, после чего между ними возник конфликт, а дальнейшее он «не помнит». Он также сообщил, что много лет употреблял марихуану и в последний год начал совершать намаз. В ходе допроса Агаджанов описывал свое состояние как «одержимость» и объяснял свои действия «вмешательством шайтана». Он утверждал, что Мурадова «вела себя неадекватно», что «в нее вселился джинн», и настаивал, что не причинял ей вреда умышленно. Подсудимый также заявил, что «телефон — дело шайтана», поэтому в тот день он разбил свой iPhone.

Правопреемница потерпевшей Рена Мурадова назвала слова обвиняемого попыткой симулировать безумие. Она отметила, что в день происшествия сестра пошла к Агаджанову по просьбе его родственников, обеспокоенных тем, что мужчина не отвечает на звонки. По словам сестры погибшей, на теле Мурадовой обнаружили серьезные травмы — переломы носа и пальцев, кровоподтеки на руках, что, по ее мнению, свидетельствует о насильственной смерти.

Суд заслушал позиции сторон и перешел к следующей стадии рассмотрения дела. Заседание продолжится 29 января.

Напомним, Эмиль Агаджанов является владельцем компаний Chermington Transportation Services, AZRENT, Caspi Style, а также магазина итальянского бренда YAMAMAY.