ХАМАС согласен передать власть над сектором Газа

Движение ХАМАС согласилось отказаться от контроля над сектором Газа в пользу недавно сформированного технократического комитета, сообщает Al Arabiya со ссылкой на советника главы Палестинской национальной администрации Махмуда аль-Хабаша.

«ХАМАС объявил, что передаст все дела в Газе комитету, который будет управлять территорией в соответствии с планом, согласованным в прошлом году президентом США Дональдом Трампом, сказал аль-Хабаш после объявления соглашения о формировании комитета из 15 человек», - информирует телеканал.

Кроме того, аль-Хабаш подтвердил, что новый комитет будет работать в координации с Палестинской национальной администрацией (ПНА), но при этом «будет суверенным в своих решениях».

Главным приоритетом комитета, по его словам, будет предотвращение перемещения палестинского населения анклава. Он подчеркнул, что комитет «не будет вмешиваться в политические дела», а его роль будет являться чисто исполнительной и технической, сосредоточенной на гуманитарных вопросах и оказании важнейших услуг населению.

Согласно совместному заявлению посредников от Египта, Катара и Турции, созданный комитет возглавит бывший вице-премьер ПНА Али Шаат, ранее отвечавший за развитие промышленных зон в палестинском анклаве.

Накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что второй этап плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа, включающий создание технократического правительства, начали претворять в жизнь.