В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

ХАМАС согласен передать власть над сектором Газа

Движение ХАМАС согласилось отказаться от контроля над сектором Газа в пользу недавно сформированного технократического комитета, сообщает Al Arabiya со ссылкой на советника главы Палестинской национальной администрации Махмуда аль-Хабаша.

«ХАМАС объявил, что передаст все дела в Газе комитету, который будет управлять территорией в соответствии с планом, согласованным в прошлом году президентом США Дональдом Трампом, сказал аль-Хабаш после объявления соглашения о формировании комитета из 15 человек», - информирует телеканал.

Кроме того, аль-Хабаш подтвердил, что новый комитет будет работать в координации с Палестинской национальной администрацией (ПНА), но при этом «будет суверенным в своих решениях».

Главным приоритетом комитета, по его словам, будет предотвращение перемещения палестинского населения анклава. Он подчеркнул, что комитет «не будет вмешиваться в политические дела», а его роль будет являться чисто исполнительной и технической, сосредоточенной на гуманитарных вопросах и оказании важнейших услуг населению.

Согласно совместному заявлению посредников от Египта, Катара и Турции, созданный комитет возглавит бывший вице-премьер ПНА Али Шаат, ранее отвечавший за развитие промышленных зон в палестинском анклаве.

Накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что второй этап плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа, включающий создание технократического правительства, начали претворять в жизнь.

Зеленский ответил на критику Трампа
Зеленский ответил на критику Трампа
Сам «Талибан» пожаловал к Путину
Сам «Талибан» пожаловал к Путину
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов
Хаменеи дал полный задний: отменена казнь 800 активистов
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Кто отговорил Трампа от военной операции против Ирана
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Путин хочет «скорейшего» мира в Украине, а Россия своего «добьется»
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Опреснение Каспия — панацея от дефицита воды?
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
Профессора Шовги Гусейнова арестовали в США. ICE готовится к его депортации
