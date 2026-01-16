Зеленский ответил на критику Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на критику из США заявил, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира, а массированные российские удары – доказательство того, что Кремлю не нужны никакие соглашения. Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения, сообщают украинские СМИ.

Зеленский сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, они обсуждали потребности для защиты и укрепления ПВО, увеличение взносов в программу PURL, а также дипломатическую работу с США.

«Никогда Украина не была и не будет препятствием для мира. Именно российские ракеты, российские «Шахеды», российские попытки уничтожить Украину являются четкими доказательствами того, что России нужны совсем не соглашения», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что именно российские удары направлены на то, чтобы сломить украинскую энергетику и людей.

«Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20-30 часов и когда российские удары направлены на то, чтобы сломить нашу энергетику и наших людей, именно на Россию нужно давить. Я благодарю всех, кто в этом поддерживает Украину. Будем значительно активнее вести нашу дипломатическую работу — и публичную, и официальную, и непубличную, и неофициальную», - резюмировал президент Украины.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил убежденность в том, что заключение мирного соглашения тормозит президент Украины Владимир Зеленский, а не президент России Владимир Путин.

В ходе интервью Reuters Трамп заявил, что Путин готов пойти на мир, чтобы прекратить войну против Украины. «Я думаю, что он (Путин – ред.) готов к заключению соглашения. Я думаю, что Украина менее готова к заключению соглашения», – заявил Трамп.

На вопрос, почему войну в Украине до сих пор не удалось урегулировать путем переговоров при посредничестве США, Трамп ответил: «Зеленский».