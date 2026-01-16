«Тампон»: так в Белом доме оскорбили губернатора

Белый дом, отвечая на призыв губернатора Миннесоты Тима Уолца урегулировать конфликт из-за инцидента со стрельбой в Миннеаполисе, использовал оскорбительные слова в адрес политика.

«Тампон, прошлой ночью ты сделал обращение, в котором призвал привлечь к ответственности агентов ICE (таможенная служба США) за обеспечение соблюдения закона, поэтому сейчас тебе лучше все это пересидеть. Ты жалкий неудачник и полнейшее разочарование», - говорится в сообщении на странице администрации президента США в Х.

В обращении, на которое ссылается Белый дом, Уолц призвал жителей Миннесоты снимать на камеру действия ICE, чтобы составить доказательную базу против работы таможенной службы США на территории штата.