USD 1.7000
EUR 1.9778
RUB 2.1676
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Генерал КСИР Мохсен Резаи: «Мы отрубим Трампу руку и палец

02:12 801

Генерал Корпуса стражей исламской революции, член Совета по целесообразности Ирана Мохсен Резаи выступил с угрожающим заявлением в адрес президента США Дональда Трампа. Его слова приводит Iran International.

«(Дональд) Трамп заявил, что его рука лежит на спусковом крючке. Мы отрубим ему руку и палец», — заявил генерал.

Резаи добавил, что Иран больше не будет принимать режим прекращения огня в случае нападения на страну. «Если мы двинемся дальше, о каком-либо прекращении огня больше не будет речи», — сказал он.

«Вы не обращаете внимания на сдержанность и стратегическое терпение, которые мы проявляли. Остановитесь прямо сейчас. Сделайте шаг назад, иначе ни одна из ваших баз в регионе не будет в безопасности», — пригрозил генерал.

Руки, крепко сжимающие иранские флаги
Руки, крепко сжимающие иранские флаги объектив haqqin.az
03:25 138
Совбез ООН экстренно собрался из-за Ирана: там была и диссидентка Алинежад
Совбез ООН экстренно собрался из-за Ирана: там была и диссидентка Алинежад обновлено 03:20
03:20 2410
Иракские шииты сжигают портреты Трампа
Иракские шииты сжигают портреты Трампа объектив haqqin.az
03:16 223
Горячие страсти вокруг «Холодного острова»
Горячие страсти вокруг «Холодного острова» наш комментарий
03:04 200
Тайна буквы Z
Тайна буквы Z былое и думы
02:22 969
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
15 января 2026, 19:22 3275
Улицы городов Ирана: эскадроны смерти и тысячи жертв
Улицы городов Ирана: эскадроны смерти и тысячи жертв рассказывают свидетели
15 января 2026, 21:18 4702
Генерал КСИР Мохсен Резаи: «Мы отрубим Трампу руку и палец
Генерал КСИР Мохсен Резаи: «Мы отрубим Трампу руку и палец
02:12 802
Зеленский ответил на критику Трампа
Зеленский ответил на критику Трампа
01:40 1177
Сам «Талибан» пожаловал к Путину
Сам «Талибан» пожаловал к Путину ВИДЕО; обновлено
02:14 1211
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
00:38 1754

ЭТО ВАЖНО

Руки, крепко сжимающие иранские флаги
Руки, крепко сжимающие иранские флаги объектив haqqin.az
03:25 138
Совбез ООН экстренно собрался из-за Ирана: там была и диссидентка Алинежад
Совбез ООН экстренно собрался из-за Ирана: там была и диссидентка Алинежад обновлено 03:20
03:20 2410
Иракские шииты сжигают портреты Трампа
Иракские шииты сжигают портреты Трампа объектив haqqin.az
03:16 223
Горячие страсти вокруг «Холодного острова»
Горячие страсти вокруг «Холодного острова» наш комментарий
03:04 200
Тайна буквы Z
Тайна буквы Z былое и думы
02:22 969
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
15 января 2026, 19:22 3275
Улицы городов Ирана: эскадроны смерти и тысячи жертв
Улицы городов Ирана: эскадроны смерти и тысячи жертв рассказывают свидетели
15 января 2026, 21:18 4702
Генерал КСИР Мохсен Резаи: «Мы отрубим Трампу руку и палец
Генерал КСИР Мохсен Резаи: «Мы отрубим Трампу руку и палец
02:12 802
Зеленский ответил на критику Трампа
Зеленский ответил на критику Трампа
01:40 1177
Сам «Талибан» пожаловал к Путину
Сам «Талибан» пожаловал к Путину ВИДЕО; обновлено
02:14 1211
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
00:38 1754
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться