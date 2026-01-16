Генерал КСИР Мохсен Резаи: «Мы отрубим Трампу руку и палец

Генерал Корпуса стражей исламской революции, член Совета по целесообразности Ирана Мохсен Резаи выступил с угрожающим заявлением в адрес президента США Дональда Трампа. Его слова приводит Iran International.

«(Дональд) Трамп заявил, что его рука лежит на спусковом крючке. Мы отрубим ему руку и палец», — заявил генерал.

Резаи добавил, что Иран больше не будет принимать режим прекращения огня в случае нападения на страну. «Если мы двинемся дальше, о каком-либо прекращении огня больше не будет речи», — сказал он.

«Вы не обращаете внимания на сдержанность и стратегическое терпение, которые мы проявляли. Остановитесь прямо сейчас. Сделайте шаг назад, иначе ни одна из ваших баз в регионе не будет в безопасности», — пригрозил генерал.