В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Трамп тянет время, но авиацию перебрасывают на Ближний Восток

02:45 442

Соединенные Штаты на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Ираном начали переброску на Ближний Восток как минимум одной авианосной ударной группы, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на военные источники.

По данным журналистов, неизвестно, идет ли речь о кораблях, вышедших из портов Норфолка и Сан-Диего, или об авианосце USS Abraham Lincoln. При этом переброска американских военных в регион займет не менее недели, говорится в материале.

Телеканал отметил, что в ближайшие дни на Ближний Восток будут прибывать военные активы США для предоставления вариантов действий на случай атаки на Иран.

Журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на американских, израильских и арабских источников сообщает, что президент США Дональд Трамп тянет с атакой на Иран, чтобы провести консультации в Белом доме и с союзниками. По словам собеседников, Трамп откладывает решение о нанесении удара по Ирану, пока Белый дом проводит консультации, в том числе с союзниками Вашингтона, по поводу сроков возможной военной операции и того, действительно ли она существенно подорвет режим. Американский собеседник отметил, что «всем известно, что президент держит палец на кнопке и готов ее нажать».

В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщает, что крупномасштабный удар США по Ирану вряд ли приведет к падению режима и может спровоцировать более широкий конфликт. Об этом президенту Дональду Трампу сообщили американские чиновники и ближневосточные партнеры, По данным газеты, Вашингтону потребуется больше военной мощи на Ближнем Востоке как для нанесения крупномасштабного удара, так и для защиты своих военных в регионе и союзников.

По мнению чиновников, более мелкие штурмовые операции могли бы поднять моральный дух протестующих, но в конечном итоге не повлияют на репрессии. Трамп не принял окончательного решения о том, какие шаги он предпримет против Тегерана, но запросил размещение военных сил на случай, если все же отдаст приказ о крупномасштабном ударе, сообщил один из чиновников.

В последние дни, как рассказал WSJ дипломат, иранские чиновники созвонились с Турцией, Катаром, ОАЭ и Оманом, чтобы предупредить их о том, что в случае нападения Иран нанесет удар по американским базам в регионе. По словам чиновника, наиболее вероятной целью возможного ответного удара со стороны Тегерана станет крупная американская военная база в Катаре, которую Тегеран атаковал в июне прошлого года в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. На этой неделе США в качестве меры предосторожности вывели часть войск с базы. Американские и ближневосточные чиновники предположили, что Трамп тянет время, пока военные силы перебрасываются на Ближний Восток. Катарский чиновник сообщил, что США может потребоваться от пяти до семи дней для подготовки полномасштабной атаки.

