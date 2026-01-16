USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Иракские шииты сжигают портреты Трампа

Миннеаполис (США). Задержание участников протеста против иммиграционной политики и убийства 37-летней поэтессы Рене Гуд

Басра (Ирак). Сторонники иракских шиитских вооруженных группировок сжигают изображение президента США Дональда Трампа во время митинга в знак солидарности с правительством Ирана

Нара (Япония). Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выступают на барабанах после встречи в Наре на западе Японии

Аль-Макуси (Газа). Сильный ветер и проливные дожди обрушились на город, причинив значительный ущерб и разрушив палатки беженцев

Сидней (Австралия). Акция протеста против иранского правительства

Накхонратчасима (Таиланд). По меньшей мере 28 человек погибли в результате падения строительного крана на движущийся поезд

Нуук (Гренландия). Жители столицы разгуливают по центру города

Руки, крепко сжимающие иранские флаги
Руки, крепко сжимающие иранские флаги объектив haqqin.az
Совбез ООН экстренно собрался из-за Ирана: там была и диссидентка Алинежад
Совбез ООН экстренно собрался из-за Ирана: там была и диссидентка Алинежад обновлено 03:20
Иракские шииты сжигают портреты Трампа
Иракские шииты сжигают портреты Трампа объектив haqqin.az
Горячие страсти вокруг «Холодного острова»
Горячие страсти вокруг «Холодного острова» наш комментарий
Тайна буквы Z
Тайна буквы Z былое и думы
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
Улицы городов Ирана: эскадроны смерти и тысячи жертв
Улицы городов Ирана: эскадроны смерти и тысячи жертв рассказывают свидетели
Генерал КСИР Мохсен Резаи: «Мы отрубим Трампу руку и палец
Генерал КСИР Мохсен Резаи: «Мы отрубим Трампу руку и палец
Зеленский ответил на критику Трампа
Зеленский ответил на критику Трампа
Сам «Талибан» пожаловал к Путину
Сам «Талибан» пожаловал к Путину ВИДЕО; обновлено
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
