Иракские шииты сжигают портреты Трампа

Миннеаполис (США). Задержание участников протеста против иммиграционной политики и убийства 37-летней поэтессы Рене Гуд
Басра (Ирак). Сторонники иракских шиитских вооруженных группировок сжигают изображение президента США Дональда Трампа во время митинга в знак солидарности с правительством Ирана
Нара (Япония). Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выступают на барабанах после встречи в Наре на западе Японии
Аль-Макуси (Газа). Сильный ветер и проливные дожди обрушились на город, причинив значительный ущерб и разрушив палатки беженцев
Сидней (Австралия). Акция протеста против иранского правительства
Накхонратчасима (Таиланд). По меньшей мере 28 человек погибли в результате падения строительного крана на движущийся поезд
Нуук (Гренландия). Жители столицы разгуливают по центру города