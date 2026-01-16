Тегеран (Иран). Огромный транспарант, на котором изображены руки, крепко сжимающие иранские флаги. Одна из женщин показывает знак победы
Гавана (Куба). Похороны кубинских офицеров, погибших во время операции США в Венесуэле с целью похищения президента Мадуро
Дейр-Хафир (Сирия). Жители покидают спорный район к востоку от Алеппо после предупреждения сирийских военных о необходимости эвакуации в преддверии наступления правительственных войск против курдских сил (СДС)
Миннеаполис (США). Президент Дональд Трамп пригрозил применить Закон о восстании на фоне продолжающихся в Миннеаполисе протестов против федеральных агентов по иммиграции
Басра (Ирак). Шииты несут бутафорский гроб во время символической похоронной процессии, посвященной годовщине смерти имама Мусы аль-Казима
1. Копенгаген (Дания). Самая популярная кепка в Дании. Кепка c надписью Nu det NUUK! Которую как игру слов можно перевести с датского в буквальном смысле (Nu er det nok) — Хватит! Сбоку надпись Make America go away (Заставим Америку уйти)
Петропавловск-Камчатский (Россия). Снегопад на Камчатке. Введен режим чрезвычайной ситуации