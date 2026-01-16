USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Руки, крепко сжимающие иранские флаги

Тегеран (Иран). Огромный транспарант, на котором изображены руки, крепко сжимающие иранские флаги. Одна из женщин показывает знак победы

Гавана (Куба). Похороны кубинских офицеров, погибших во время операции США в Венесуэле с целью похищения президента Мадуро

Дейр-Хафир (Сирия). Жители покидают спорный район к востоку от Алеппо после предупреждения сирийских военных о необходимости эвакуации в преддверии наступления правительственных войск против курдских сил (СДС)

Миннеаполис (США). Президент Дональд Трамп пригрозил применить Закон о восстании на фоне продолжающихся в Миннеаполисе протестов против федеральных агентов по иммиграции

Басра (Ирак). Шииты несут бутафорский гроб во время символической похоронной процессии, посвященной годовщине смерти имама Мусы аль-Казима

1. Копенгаген (Дания). Самая популярная кепка в Дании. Кепка c надписью Nu det NUUK! Которую как игру слов можно перевести с датского в буквальном смысле (Nu er det nok) — Хватит! Сбоку надпись Make America go away (Заставим Америку уйти)

Петропавловск-Камчатский (Россия). Снегопад на Камчатке. Введен режим чрезвычайной ситуации

Руки, крепко сжимающие иранские флаги
Руки, крепко сжимающие иранские флаги объектив haqqin.az
03:25 141
Совбез ООН экстренно собрался из-за Ирана: там была и диссидентка Алинежад
Совбез ООН экстренно собрался из-за Ирана: там была и диссидентка Алинежад обновлено 03:20
03:20 2413
Иракские шииты сжигают портреты Трампа
Иракские шииты сжигают портреты Трампа объектив haqqin.az
03:16 224
Горячие страсти вокруг «Холодного острова»
Горячие страсти вокруг «Холодного острова» наш комментарий
03:04 200
Тайна буквы Z
Тайна буквы Z былое и думы
02:22 979
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла
Трамп расправляется с демонстрантами, как Аятолла наша корреспонденция
15 января 2026, 19:22 3276
Улицы городов Ирана: эскадроны смерти и тысячи жертв
Улицы городов Ирана: эскадроны смерти и тысячи жертв рассказывают свидетели
15 января 2026, 21:18 4702
Генерал КСИР Мохсен Резаи: «Мы отрубим Трампу руку и палец
Генерал КСИР Мохсен Резаи: «Мы отрубим Трампу руку и палец
02:12 804
Зеленский ответил на критику Трампа
Зеленский ответил на критику Трампа
01:40 1178
Сам «Талибан» пожаловал к Путину
Сам «Талибан» пожаловал к Путину ВИДЕО; обновлено
02:14 1212
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
Пехлеви обнародовал дальнейшие планы
00:38 1754

