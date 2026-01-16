Эльхан Самедов с обложки американского журнала: из глобальных закупок в азербайджанский футбол

Во всемирно известном американском деловом журнале CIO Views, имеющем большую международную аудиторию, опубликована статья о президенте Профессиональной футбольной лиги Эльхане Самедове.

Платформа охватывает не только спортивное сообщество, но и бизнесменов, академические круги, менеджеров, молодежь. Журнал выбирает собеседников на основе собственных исследований. Обращаясь к успешным людям в разных уголках планеты, издание доносит до своей обширной аудитории их опыт, идеи и путь к успеху. CIO Views внимательно изучил карьеру Эльхана Самедова, рассказав читателям о достижениях президента ПФЛ в сфере образования, бизнеса, футбольного менеджмента и его любви к спорту номер один. Автор начинает статью словами: «Путь в футболе президента Профессиональной футбольной лиги Азербайджана Эльхана Самедова был сформирован страстью, дисциплиной и непоколебимой верой в силу единства. Его академическое образование, завершившееся получением степени доктора философии, еще больше укрепило его аналитический подход и долгосрочное видение, и именно эти качества лежат в основе лидерства, которое он демонстрирует сегодня в спорте». CIO Views пишет о том, что Самедов считает себя счастливым человеком, получившим возможность принять участие в важных для Азербайджана событиях, включая подписание «Контракта века», проведение чемпионата мира среди девушек до 17 лет и организацию первых Европейских игр. Далее автор отмечает: «Его преданность спорту никогда не ограничивалась административным уровнем – это был путь, прожитый и испытанный им; он с гордостью вспоминает его». «Как спортсмен я неоднократно становился чемпионом Первой лиги Азербайджана по футзалу, выигрывал различные соревнования по футзалу и мини-футболу, а также был признан лучшим игроком и бомбардиром в ряде турниров. Я также выиграл чемпионат Азербайджана по баскетболу», - с гордостью описывает свою спортивную карьеру президент ПФЛ. «Однако среди всех этих достижений он особо выделяет одно как свой самый большой успех – победу в Кубке Азербайджана по футзалу на посту тренера», - пишет CIO Views.

В разделе под заголовком «От закупок к руководству футболом» высказывания Эльхана Самедова о его деловой жизни, вероятно, заинтересуют всех, кто знает его по спортивной сфере. Оказалось, что именно любовь к футболу побудила Самедова, имеющего большой опыт в сфере закупок, к радикальным переменам в карьере. Из публикации в журнале: «Как признанный эксперт в области международных закупок и управления цепями поставок, Эльхан также объясняет, как со временем изменился баланс между футбольным менеджментом и этой сферой. «Я проработал в сфере закупок более 30 лет и побывал почти в 60 странах, проводя и оценивая тендеры, а также проводя аудиты закупок. Однако после избрания на пост президента Профессиональной футбольной лиги 29 июля 2022 года я полностью сфокусировал свою карьеру на футболе», - говорит он. Говоря об укреплении футбола, Самедов подчеркивает роль построения отношений в создании прочного сотрудничества между клубами, федерациями и международными организациями. «Сотрудничество начинается с взаимного уважения и открытого диалога. Как ПФЛ, мы поддерживаем тесный и постоянный контакт с федерацией, клубами и УЕФА. Наша цель – единое направление каждого члена футбольной семьи», - сказал он. Автор отмечает, что, по словам президента ПФЛ, развитие футбола требует обмена опытом и согласованных целей: «Именно поэтому он считает обмен знаниями и опытом, совместные проекты, образовательные программы и техническое сотрудничество очень важными». По словам Эльхана, международное сотрудничество сыграло особенно важную роль, а сотрудничество с Европейской ассоциацией футбольных лиг (EPFL) оказалось особенно ценным. «Я рад сообщить, что мы ведем переговоры о вступлении в Ассоциацию мировых лиг (WLA)», - с гордостью информирует Самедов. «Мое самое большое желание – поддержать создание более сильной, эффективной и признанной на международном уровне азербайджанской футбольной системы», - проникновенно говорит президент ПФЛ, не преминув перечислить свои достижения: «Одним из наших важнейших достижений является организационное и структурное укрепление Профессиональной футбольной лиги. Мы расширили сотрудничество с УЕФА и другими международными партнерами, повысили прозрачность и улучшили конкурентный баланс между лигами». По его мнению, расширение доступа к футболу через низшие лиги является одним из важнейших шагов: «Я хотел бы особо отметить создание Второй лиги, интеграцию новых клубов в футбольную экосистему и тот факт, что профессиональный футбол теперь доступен практически в каждом регионе страны. Это изменение ценно, потому что сегодня люди могут найти профессиональные команды недалеко от места своего проживания, что создает равные возможности для всех».