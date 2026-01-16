USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Эльхан Самедов с обложки американского журнала: из глобальных закупок в азербайджанский футбол

ФОТО
09:49 1652

Во всемирно известном американском деловом журнале CIO Views, имеющем большую международную аудиторию, опубликована статья о президенте Профессиональной футбольной лиги Эльхане Самедове.

Платформа охватывает не только спортивное сообщество, но и бизнесменов, академические круги, менеджеров, молодежь. Журнал выбирает собеседников на основе собственных исследований. Обращаясь к успешным людям в разных уголках планеты, издание доносит до своей обширной аудитории их опыт, идеи и путь к успеху. 

CIO Views внимательно изучил карьеру Эльхана Самедова, рассказав читателям о достижениях президента ПФЛ в сфере образования, бизнеса, футбольного менеджмента и его любви к спорту номер один.

Автор начинает статью словами: «Путь в футболе президента Профессиональной футбольной лиги Азербайджана Эльхана Самедова был сформирован страстью, дисциплиной и непоколебимой верой в силу единства. Его академическое образование, завершившееся получением степени доктора философии, еще больше укрепило его аналитический подход и долгосрочное видение, и именно эти качества лежат в основе лидерства, которое он демонстрирует сегодня в спорте».

CIO Views пишет о том, что Самедов считает себя счастливым человеком, получившим возможность принять участие в важных для Азербайджана событиях, включая подписание «Контракта века», проведение чемпионата мира среди девушек до 17 лет и организацию первых Европейских игр.

Далее автор отмечает: «Его преданность спорту никогда не ограничивалась административным уровнем – это был путь, прожитый и испытанный им; он с гордостью вспоминает его».

«Как спортсмен я неоднократно становился чемпионом Первой лиги Азербайджана по футзалу, выигрывал различные соревнования по футзалу и мини-футболу, а также был признан лучшим игроком и бомбардиром в ряде турниров. Я также выиграл чемпионат Азербайджана по баскетболу», - с гордостью описывает свою спортивную карьеру президент ПФЛ.

«Однако среди всех этих достижений он особо выделяет одно как свой самый большой успех – победу в Кубке Азербайджана по футзалу на посту тренера», - пишет CIO Views.

В разделе под заголовком «От закупок к руководству футболом» высказывания Эльхана Самедова о его деловой жизни, вероятно, заинтересуют всех, кто знает его по спортивной сфере. Оказалось, что именно любовь к футболу побудила Самедова, имеющего большой опыт в сфере закупок, к радикальным переменам в карьере.

Из публикации в журнале: «Как признанный эксперт в области международных закупок и управления цепями поставок, Эльхан также объясняет, как со временем изменился баланс между футбольным менеджментом и этой сферой. «Я проработал в сфере закупок более 30 лет и побывал почти в 60 странах, проводя и оценивая тендеры, а также проводя аудиты закупок. Однако после избрания на пост президента Профессиональной футбольной лиги 29 июля 2022 года я полностью сфокусировал свою карьеру на футболе», - говорит он.

Говоря об укреплении футбола, Самедов подчеркивает роль построения отношений в создании прочного сотрудничества между клубами, федерациями и международными организациями. «Сотрудничество начинается с взаимного уважения и открытого диалога. Как ПФЛ, мы поддерживаем тесный и постоянный контакт с федерацией, клубами и УЕФА. Наша цель – единое направление каждого члена футбольной семьи», - сказал он.

Автор отмечает, что, по словам президента ПФЛ, развитие футбола требует обмена опытом и согласованных целей: «Именно поэтому он считает обмен знаниями и опытом, совместные проекты, образовательные программы и техническое сотрудничество очень важными». По словам Эльхана, международное сотрудничество сыграло особенно важную роль, а сотрудничество с Европейской ассоциацией футбольных лиг (EPFL) оказалось особенно ценным. «Я рад сообщить, что мы ведем переговоры о вступлении в Ассоциацию мировых лиг (WLA)», - с гордостью информирует Самедов.

«Мое самое большое желание – поддержать создание более сильной, эффективной и признанной на международном уровне азербайджанской футбольной системы», - проникновенно говорит президент ПФЛ, не преминув перечислить свои достижения: «Одним из наших важнейших достижений является организационное и структурное укрепление Профессиональной футбольной лиги. Мы расширили сотрудничество с УЕФА и другими международными партнерами, повысили прозрачность и улучшили конкурентный баланс между лигами».

По его мнению, расширение доступа к футболу через низшие лиги является одним из важнейших шагов: «Я хотел бы особо отметить создание Второй лиги, интеграцию новых клубов в футбольную экосистему и тот факт, что профессиональный футбол теперь доступен практически в каждом регионе страны. Это изменение ценно, потому что сегодня люди могут найти профессиональные команды недалеко от места своего проживания, что создает равные возможности для всех».

В журнале отмечается, что ПФЛ предоставляет болельщикам возможность следить за своими клубами из любой точки мира, транслируя почти все профессиональные матчи в течение сезона: «Кроме того, тот факт, что почти все профессиональные матчи, проводимые в Азербайджане, можно смотреть из любой точки мира, в значительной степени способствовал международному признанию нашего футбола». По его мнению, эта доступность также изменила восприятие и амбиции: «Сегодня и молодые таланты, и болельщики чувствуют, что профессиональный футбол доступен».

Корреспондент спросил и об автокатастрофе, после которой президент ПФЛ до сих пор восстанавливается.

«Одно из самых серьезных испытаний, определивших его характер, произошло в 2023 году: Эльхан попал в серьезную автомобильную аварию. Он вспоминает этот период как один из самых трудных в своей жизни. «Несмотря на невыносимую боль, угрозу жизни и ограничения по состоянию здоровья, я не терял связь – даже во время пребывания в больнице я поддерживал контакт со своей командой и был рядом с ними», - говорит он.

Оглядываясь назад, Эльхан признает, что это событие изменило и укрепило его понимание лидерства – убеждение, которое остается неизменным и по сей день. «Этот период еще раз показал мне, что лидерство – это не бегство от трудностей, а способность объединять людей, которые верят в тебя, вокруг общей цели», - добавляет глава ПФЛ».

Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 39
Франция предупредила США о «красной линии»
Франция предупредила США о «красной линии»
11:25 1416
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2151
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1232
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1032
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 999
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1910
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6843
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1695
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7362
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты
02:47 6544

ЭТО ВАЖНО

Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 39
Франция предупредила США о «красной линии»
Франция предупредила США о «красной линии»
11:25 1416
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2151
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1232
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1032
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 999
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1910
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6843
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1695
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7362
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты
02:47 6544
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться