Азербайджан сбивает цены в Армении

Начало импорта бензина из Азербайджана привело к ощутимому и быстрому снижению цен на армянском рынке топлива. Армянские средства массовой информации отмечают, что компании и бизнес-группы, фактически контролировавшие на протяжении многих лет этот сектор, столкнулись с реальной конкуренцией и были вынуждены корректировать свою ценовую политику. Азербайджанский бензин вышел на рынок на 70–80 драмов дешевле среднерыночных цен, что эквивалентно примерно 0,32-0,36 маната. Несмотря на активную контрпропаганду со стороны пророссийской оппозиции и реваншистских кругов, первая партия была полностью распродана всего за несколько дней. Этот факт сам по себе стал показателем накопившегося спроса и усталости потребителей от завышенных цен.

Вслед за первой поставкой Азербайджан начал экспортировать в Армению более крупные партии автомобильного бензина с октановыми числами 92 и 95, а также дизельного топлива. Эти объемы также реализовывались на 70-80 драмов ниже рыночных цен. В такой ситуации компаниям, которые годами монополизировали импорт и ориентировались, в основном, на поставки из России, фактически оставалось либо снизить цены, либо потерять долю рынка в пользу азербайджанского топлива. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян публично заявил, что импорт топлива из Азербайджана серьезно пошатнул монопольные позиции крупных игроков. Он дал понять, что на протяжении многих лет рынок находился под контролем олигархических структур, тесно связанных с Россией. По словам армянского премьер-министра, именно эти группы, защищая собственные коммерческие интересы, активно поддерживали компании против импорта азербайджанского топлива и против диверсификации поставок в целом. Армянские медиа фиксируют цепную реакцию на рынке. С появлением более дешевого бензина из Азербайджана другие крупные импортеры также начали снижать цены. Если в ноябре литр обычного бензина стоил 500–510 драмов (1,22-1,26 доллара), а премиального - 520–550 драмов, то сейчас обычный бензин продается уже по 460-470 драмов, а премиальный - по 480-490 драмов.

Для сравнения: первая партия автомобильного бензина из Азербайджана с октановым числом 95 реализовывалась на автозаправочных станциях компании Run Oil по цене 430 драмов за литр, что составляло около 1,075 доллара США. Цена следующей партии пока не объявлена, однако, по оценкам, она может незначительно отличаться. В любом случае после общего снижения цен другие импортеры продолжают проигрывать ценовую конкуренцию азербайджанскому топливу. На этом фоне в армянском обществе все чаще звучит логичный вопрос: если стоимость можно было снизить сразу на 30-70 драмов за литр, почему этого не сделали раньше? Почему несколько компаний, количество которых можно пересчитать по пальцам одной руки, годами удерживали завышенные цены? Для многих потребителей это выглядит как прямое свидетельство того, что разница в цене была экономически необоснованной, а импортеры просто извлекали сверхприбыль. По имеющимся расчетам, за счет завышения цен эти компании могли ежегодно получать от потребителя дополнительно от 80 до 100 миллионов долларов США. Более дешевое азербайджанское топливо сегодня реализует компания Run Oil, входящая в бизнес-группу семьи депутата от правящей партии Хачатура Сукиасяна. Среди других крупных игроков рынка называются CPS Energy Group, Flash и Max Oil. Согласно данным Комиссии по конкуренции и защите прав потребителей, именно эти компании более чем 2,5 года, начиная с 2022 года, синхронно меняли цены, причем повышали их даже в периоды, когда себестоимость топлива снижалась. За подобные действия комиссия приняла решение оштрафовать крупных импортеров на общую сумму в 2,8 миллиона долларов. При этом сама комиссия, формально призванная бороться с монополиями, публично признает ограниченность своих возможностей.