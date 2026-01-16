USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Новый пакет санкций ЕС против Ирана

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят возможное введение нового пакета санкций против Ирана на встрече в Брюсселе 29 января, сообщает Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По данным источников, в предлагаемый санкционный список ЕС включены 21 позиция в рамках режима за нарушение прав человека. Кроме того, Европейская служба внешних действий рекомендует добавить 10 позиций, связанных с производством беспилотников.

По информации Politico, наибольшую активность в продвижении ужесточения санкций против Тегерана проявляют Германия, Франция и Нидерланды. Вместе с тем портал Euractiv отмечает, что Евросоюз не планирует объявлять Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) террористической организацией из-за возражений со стороны Рима, Парижа и Мадрида.

Власти ЕС не исключают возможности дальнейшего ужесточения санкций против Тегерана, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли военное вмешательство США и Израиля в дела Ирана, она заявила: «Я не могу комментировать действия других стран - это их дело. Но мы действительно рассматриваем возможность ужесточения санкций против Ирана».

По утверждению главы ЕК, участники антиправительственных акций в Иране обратились к властям Европейского союза с просьбой о включении новых фигурантов из их страны в санкционные списки.

Она также заявила, что «прекрасно понимает, что происходит в Иране» и пообещала пойти навстречу просьбе участников акций протеста.

