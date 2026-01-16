USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Британцы отказались говорить с Путиным

10:19 1913

Великобритания не поддерживает предложение лидеров Франции и Италии начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине, заявила глава британского МИД Иветт Купер. «Я думаю, нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я этого не вижу», — сказала Купер в интервью Politico.

По ее словам, Украина совместно с США и Европой работает над мирным планом, но Путин все еще не готов сесть за стол переговоров. В связи с этим Купер призвала усилить давление на Москву посредством экономических санкций и военной поддержки Киева.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично призвали открыть дипломатические каналы связи с Путиным, несмотря на то что переговоры, инициированные США, «зашли в тупик». На этом фоне, по данным источников Politico, страны Евросоюза начали обсуждать возможность создания должности специального представителя для переговоров с Россией по Украине.

Собеседники издания уточняли, что инициатива направлена на то, чтобы не допустить ситуации, при которой «США заключат сделку с Россией за их спиной». При этом сторонники идеи считают, что присутствие спецпредставителя ЕС за столом переговоров позволит отстоять ключевые позиции, в том числе будущее членство Украины в НАТО.

Накануне, 15 января, Путин на церемонии принятия верительных грамот иностранных послов заявил, что Европа рано или поздно вернется «к нормальному конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов с учетом озабоченности в сфере безопасности». По его словам, «мир не наступает сам» — его каждый день строят сами люди. «Мир требует усилий, ответственности, осознанности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна», — сказал Путин.

Ранее в МИД заявляли, что ЕС придется пересмотреть подход к России, поскольку санкционная политика Брюсселя в отношении Москвы наносит вред самому союзу. В ведомстве выражали надежду, что диалог будет восстановлен после смены состава Еврокомиссии, у которой есть свой «срок годности».

