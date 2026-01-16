USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Азербайджанского ханенде отпустили в Иране

обновлено 11:48
Известного азербайджанского ханенде Газанафара Аббасова отпустили в Иране. Об этом он сам сообщил haqqin.az.

Газенфар Аббасов заявил, что ездил в Иран по состоянию здоровья:

«У меня онкология, в связи с этим я и поехал в Иране. Там также состоялся наш концерт, я проводил мастер-классы. 4 января, возвращаясь в Баку, меня остановлили иранские пограничники и почти два часа удерживали в аэропорту. Устно допросили, задав множество вопросов, забрали мой телефон, изучали переписки, фотографии. Проверяли мои телефонные разговоры с моими студентами из Ирана и Азербайджана. После того как в моём телефоне увидели фотографию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, отношение ко мне изменилось, меня отпустили. Моё задержание, скорее всего, связано с тем, что я ханенде и известный человек. Каких-то других причин нет».

Известный азербайджанский ханенде Газанафар Аббасов был задержан в аэропорту в Иране, сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что он был задержан в аэропорту при вылете из Ирана в Баку. Причины задержания пока неизвестны.

Газанафар Аббасов подтвердил информацию о задержании, однако не смог предоставить подробностей. Позднее его телефон оказался отключен.

