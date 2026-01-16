USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR начала экспорт азербайджанского газа на рынки Австрии и Германии. Об этом сообщили в SOCAR.

Отмечается, что компания, реализуя значительные объемы газа, транспортируемого через газопровод TAP — европейский сегмент Южного газового коридора, — выходит на новый этап экспорта азербайджанского газа в Европу. C января 2026 года азербайджанский газ, наряду с другими странами, начал поступать и покупателям из Австрии и Германии.

Поставки газа в Австрию и Германию через Италию расширяют географию присутствия азербайджанского газа на европейском рынке. Таким образом, число стран — покупателей азербайджанского газа достигло 16.

