Экс-президент осужден на пять лет

Центральный районный суд Сеула приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пяти годам лишения свободы, признав его виновным по ряду обвинений, связанных с введением военного положения в декабре 2024 года, включая воспрепятствование его задержанию, сообщает агентство Yonhap.

Это стало первым приговором по делам в отношении бывшего южнокорейского лидера. Как уточняет Korea Herald, сторона обвинения добивалась для него в общей сложности 10 лет лишения свободы: пять лет – по эпизоду сопротивления аресту, два года – за пересмотр указа о военном положении задним числом и три года – за нарушение прав членов Кабинета министров на обсуждение, распространение ложной информации в иностранных СМИ и уничтожение доказательств.

3 января 2025 года президентская служба охраны не позволила правоохранительным органам задержать Юн Сок Ёля в его резиденции в Сеуле. Так, арест был произведен лишь со второй попытки – 15 января. На тот момент он формально сохранял статус действующего президента, однако его полномочия уже были приостановлены после объявления импичмента парламентом. В рамках этого эпизода прокуратура также настаивала на наказании в виде 10 лет лишения свободы.

В общей сложности Юн Сок Ёль фигурирует в качестве подсудимого в восьми судебных процессах, четыре из которых связаны с введением военного положения. 13 января 2026 года группа специального прокурора запросила для него смертную казнь по делу о мятеже против государственного строя – по этой статье уголовного кодекса предусмотрены лишь смертная казнь и пожизненное заключение.

Суд пришел к выводу, что Юн Сок Ёль нарушил права семи членов Кабинета министров, не пригласив их 3 декабря 2024 года на заседание, где рассматривался вопрос о введении военного положения. Он был признан виновным в подготовке обновленного проекта декларации о его введении. Кроме того, суд указал на попытку уничтожения записей в журнале звонков на серверах защищенной телефонной связи. Было также признано, что антикоррупционное управление обладало полномочиями расследовать обвинения в мятеже, в связи с чем ордер на арест Юн Сок Ёля и обыск его резиденции являлись законными.