В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Экс-президент осужден на пять лет

10:40

Центральный районный суд Сеула приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пяти годам лишения свободы, признав его виновным по ряду обвинений, связанных с введением военного положения в декабре 2024 года, включая воспрепятствование его задержанию, сообщает агентство Yonhap.

Это стало первым приговором по делам в отношении бывшего южнокорейского лидера. Как уточняет Korea Herald, сторона обвинения добивалась для него в общей сложности 10 лет лишения свободы: пять лет – по эпизоду сопротивления аресту, два года – за пересмотр указа о военном положении задним числом и три года – за нарушение прав членов Кабинета министров на обсуждение, распространение ложной информации в иностранных СМИ и уничтожение доказательств.

3 января 2025 года президентская служба охраны не позволила правоохранительным органам задержать Юн Сок Ёля в его резиденции в Сеуле. Так, арест был произведен лишь со второй попытки – 15 января. На тот момент он формально сохранял статус действующего президента, однако его полномочия уже были приостановлены после объявления импичмента парламентом. В рамках этого эпизода прокуратура также настаивала на наказании в виде 10 лет лишения свободы.

В общей сложности Юн Сок Ёль фигурирует в качестве подсудимого в восьми судебных процессах, четыре из которых связаны с введением военного положения. 13 января 2026 года группа специального прокурора запросила для него смертную казнь по делу о мятеже против государственного строя – по этой статье уголовного кодекса предусмотрены лишь смертная казнь и пожизненное заключение.

Суд пришел к выводу, что Юн Сок Ёль нарушил права семи членов Кабинета министров, не пригласив их 3 декабря 2024 года на заседание, где рассматривался вопрос о введении военного положения. Он был признан виновным в подготовке обновленного проекта декларации о его введении. Кроме того, суд указал на попытку уничтожения записей в журнале звонков на серверах защищенной телефонной связи. Было также признано, что антикоррупционное управление обладало полномочиями расследовать обвинения в мятеже, в связи с чем ордер на арест Юн Сок Ёля и обыск его резиденции являлись законными.

Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36
Франция предупредила США о «красной линии»
Франция предупредила США о «красной линии»
11:25
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты
02:47

