Египет перебрасывает войска

Египет усилил свое военное присутствие в Сомали после признания Израилем Сомалиленда, опасаясь израильского влияния в стратегически важном регионе Африканского Рога, сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что каирский контингент численностью 10 000 человек был переброшен для противодействия растущей геополитической угрозе.

Каир рассматривает Африканский Рог как жизненно важный регион для своей нацбезопасности и особенно обеспокоен тем, что Израиль может использовать свое новое присутствие в Сомалиленде для укрепления связей с Эфиопией - страной, с которой Египет уже давно вовлечен в спор о правах на воду Нила.

«Если Израиль закрепится в Сомалиленде, его следующим шагом может стать подрыв или свержение правительства Сомали и обеспечение доступа к Красному морю для не имеющей выхода к морю Эфиопии», - заявил один из источников.

Египет имеет более 2 000 км береговой линии Красного моря. Страна неоднократно выражала решительное несогласие с попытками таких не имеющих выхода к морю стран, как Эфиопия, закрепиться в Красном море, главном морском канале, связывающем Европу, Ближний Восток и Азию.