USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Египет перебрасывает войска

10:48 1419

Египет усилил свое военное присутствие в Сомали после признания Израилем Сомалиленда, опасаясь израильского влияния в стратегически важном регионе Африканского Рога, сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что каирский контингент численностью 10 000 человек был переброшен для противодействия растущей геополитической угрозе.

Каир рассматривает Африканский Рог как жизненно важный регион для своей нацбезопасности и особенно обеспокоен тем, что Израиль может использовать свое новое присутствие в Сомалиленде для укрепления связей с Эфиопией - страной, с которой Египет уже давно вовлечен в спор о правах на воду Нила.

«Если Израиль закрепится в Сомалиленде, его следующим шагом может стать подрыв или свержение правительства Сомали и обеспечение доступа к Красному морю для не имеющей выхода к морю Эфиопии», - заявил один из источников.

Египет имеет более 2 000 км береговой линии Красного моря. Страна неоднократно выражала решительное несогласие с попытками таких не имеющих выхода к морю стран, как Эфиопия, закрепиться в Красном море, главном морском канале, связывающем Европу, Ближний Восток и Азию.

Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 71
Франция предупредила США о «красной линии»
Франция предупредила США о «красной линии»
11:25 1424
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2164
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1239
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1036
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 1001
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1917
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6851
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1702
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7366
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты
02:47 6549

ЭТО ВАЖНО

Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 71
Франция предупредила США о «красной линии»
Франция предупредила США о «красной линии»
11:25 1424
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2164
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1239
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1036
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 1001
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1917
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6851
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1702
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7366
Обвал пирамиды надежд
Обвал пирамиды надежд крапленые карты
02:47 6549
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться