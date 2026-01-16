USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Сколько стоит «Трамп»?

10:53 1150

Стоимость первого линкора класса «Трамп», проект которого предложили военно-морские силы США, может достигать $22 млрд, что выведет его в число самых дорогих боевых кораблей, когда-либо построенных для американского флота, сообщает Bloomberg.

Как сообщает агентство, предварительная оценка стоимости перспективного американского ракетного линкора была представлена накануне в четверг на конференции ВМС США. Аналитик бюджетного управления Конгресса Эрик Лабс отметил, что окончательная цена первого корабля класса «Трамп» будет определяться параметрами, которые пока не утверждены, включая водоизмещение и состав вооружений. По его минимальной оценке, стоимость может составить порядка $15 млрд, передает Bloomberg.

Ожидается, что новый линкор превзойдет по габаритам все крейсеры и эсминцы США, построенные после Второй мировой войны, однако при этом будет примерно втрое меньше авианосца Gerald R. Ford, который считается самым дорогим кораблем американского флота, отмечает агентство. Лабс также указал, что на формирование цены могут повлиять системные проблемы судостроительной отрасли, в том числе дефицит рабочей силы и перебои в цепочках поставок.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил о намерении построить корабли «совершенно нового класса» в рамках программы создания «нового золотого флота». По данным Bloomberg, линкор класса «Трамп» рассматривается как один из ключевых элементов этого плана.

Тогда американский лидер заявлял, что разрабатываемые корабли станут крупнейшими в истории Соединенных Штатов. По его словам, они будут оснащены гиперзвуковым оружием, рельсотронами, лазерными системами, ядерным вооружением, а также элементами искусственного интеллекта. Трамп также подчеркивал, что намерен лично участвовать в разработке дизайна кораблей совместно с ВМС.

В сентябре глава американского государства выступил с критикой в адрес кораблей ВМС США, указав на их внешний облик. Он выразил мнение, что стелс-корабли, то есть малозаметные, не обязательно должны быть «уродливыми». Президент также напомнил о планах пополнить флот 19 новыми кораблями, включая подводные лодки, эсминцы и штурмовые корабли.

Азербайджан сбивает цены в Армении
Азербайджан сбивает цены в Армении ... и такое бывает
09:59 3291
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 74
Франция предупредила США о «красной линии»
Франция предупредила США о «красной линии»
11:25 1426
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2166
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1241
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1037
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 1001
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1918
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6851
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1703
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7366

