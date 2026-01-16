USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?

Мысль о потенциальном приобретении Гренландии Соединенными Штатами возникла у президента США Дональда Трампа после предложения наследника косметической империи Estée Lauder, предпринимателя Рональда Лаудера, сообщил в интервью The Guardian бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

Как рассказал экс-советник Трампа, в начале его первого президентского срока глава Белого дома сообщил, что с инициативой рассмотреть покупку Гренландии выступил известный предприниматель.

«Он сказал, что известный бизнесмен только что предложил США купить Гренландию», – привел слова Трампа Болтон, уточнив, что речь шла о Лаудере, давнем знакомом американского лидера.

После этого, по его словам, в администрации США начали обсуждать варианты расширения американского присутствия в Арктике, в том числе на датских территориях. В 2019 году интерес Вашингтона к Гренландии стал публичным и вызвал резкую реакцию со стороны властей Дании. Издание отмечает, что интерес Лаудера совпал с его деловыми проектами на острове: как утверждает The Guardian, американские инвесторы, включая самого Лаудера, вложили средства в проекты по экспорту питьевой воды и развитию гидроэнергетики.

Гренландия с населением около 57 тыс. человек до 1979 года являлась датской колонией, затем получила самоуправление, а в 2009 году – автономный статус в составе королевства. На базе Питуффик на острове размещены более ста американских военнослужащих.

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил о необходимости перехода Гренландии под контроль США. Аналогичную идею он высказывал и в 2019 году, однако тогда Копенгаген ее отверг. По мнению президента США, остров имеет ключевое значение для обеспечения обороны страны.

Главы МИД Дании и Гренландии Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт 14 января провели встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио для обсуждения ситуации вокруг острова. После переговоров Моцфельдт расплакалась. Как сообщает The New York Times, по их итогам Дания заявила о сохранении разногласий с Соединенными Штатами.

12 января американский конгрессмен Рэнди Файн внес на рассмотрение законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата.

15 января 2026, 20:27 7367

