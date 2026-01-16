Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви в интервью The Economist заявил, что готов взять на себя реальную власть в переходный период, утверждая, что пользуется доверием общества.

«Этот этап перехода нуждается в единственном человеке, которому люди могут доверять как нейтральному арбитру.

Первый принцип — территориальная целостность Ирана. Второй принцип — четкое отделение религии от государства. Это не процесс, в рамках которого избирается временное правительство. Это добровольный шаг», - сказал Пехлеви.

В ответ на вопрос, поддерживает ли его большинство населения страны, Пехлеви ответил: «Я делаю это не против их воли — я делаю это по их просьбе. Людям нужен тот, кому они смогут доверять, и на данный момент этим человеком являюсь я. Именно меня они призвали. Конечно, не все».