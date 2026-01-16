USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви в интервью The Economist заявил, что готов взять на себя реальную власть в переходный период, утверждая, что пользуется доверием общества.

«Этот этап перехода нуждается в единственном человеке, которому люди могут доверять как нейтральному арбитру.

Первый принцип — территориальная целостность Ирана. Второй принцип — четкое отделение религии от государства. Это не процесс, в рамках которого избирается временное правительство. Это добровольный шаг», - сказал Пехлеви.

В ответ на вопрос, поддерживает ли его большинство населения страны, Пехлеви ответил: «Я делаю это не против их воли — я делаю это по их просьбе. Людям нужен тот, кому они смогут доверять, и на данный момент этим человеком являюсь я. Именно меня они призвали. Конечно, не все».

Азербайджан сбивает цены в Армении
Азербайджан сбивает цены в Армении ... и такое бывает
09:59 3294
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 79
Франция предупредила США о «красной линии»
Франция предупредила США о «красной линии»
11:25 1431
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2172
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1244
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1038
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 1002
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1919
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6853
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1703
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7368
