В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

В Британии назвали возможных преемников Эрдогана

11:18 2175

Преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может стать сын Билал, зять Сельчук Байрактар, глава турецкого МИД Хакан Фидан или бывший министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что больше всего шансов стать преемником турецкого лидера у Фидана. По их словам, глава МИД Турции до работы в ведомстве более 10 лет возглавлял разведслужбу республики. При этом меньше всего шансов у 44-летнего Билала, добавили эксперты.

В правящей Партии справедливости и развития отказались обсуждать замену действующего президента. Во фракции заявили, что «плана Б нет».

The Economist напомнило, что Эрдогану 71 год. По законам Турции, он не сможет участвовать в следующих выборах президента, запланированных на 2028 год. Турецкий лидер неоднократно заявлял, что это его последний срок на посту президента. 

