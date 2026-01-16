USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Франция предупредила США о «красной линии»

11:25 1435

Министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил своего американского коллегу Скотта Бессента, что любая попытка аннексии Гренландии пересечет «красную линию» и может поставить под угрозу экономические отношения США с Европой, сообщает Financial Times.

Министры финансов США и Франции Скотт Бессент и Ролан Лескюр

«Министр… предупредил своего американского коллегу…, что любая попытка захватить Гренландию будет равносильна пересечению «красной линии» и поставит под угрозу экономические отношения Европы с Вашингтоном», – отмечает издание, ссылаясь на интервью Лескюра.

По словам министра, он довел это предупреждение до Бессента в понедельник, подчеркнув обеспокоенность европейских стран из-за претензий американского президента Дональда Трампа на остров.

При этом Лескюр не ответил на вопрос о возможных санкциях ЕС в случае аннексии. «Если это случится, мы окажемся в абсолютно другом мире и нам придется соответствующим образом адаптироваться», – добавил он.

Министр также подчеркнул, что несмотря на разногласия с Вашингтоном по вопросам Гренландии, пошлин и регулирования деятельности технологических компаний, Европе по-прежнему необходимо поддерживать сотрудничество с США.

Азербайджан сбивает цены в Армении
Азербайджан сбивает цены в Армении ... и такое бывает
09:59 3296
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 88
Франция предупредила США о «красной линии»
Франция предупредила США о «красной линии»
11:25 1436
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2177
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1246
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1041
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 1003
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1921
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6857
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1706
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7369

ЭТО ВАЖНО

