Франция предупредила США о «красной линии»

Министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил своего американского коллегу Скотта Бессента, что любая попытка аннексии Гренландии пересечет «красную линию» и может поставить под угрозу экономические отношения США с Европой, сообщает Financial Times.

«Министр… предупредил своего американского коллегу…, что любая попытка захватить Гренландию будет равносильна пересечению «красной линии» и поставит под угрозу экономические отношения Европы с Вашингтоном», – отмечает издание, ссылаясь на интервью Лескюра.

По словам министра, он довел это предупреждение до Бессента в понедельник, подчеркнув обеспокоенность европейских стран из-за претензий американского президента Дональда Трампа на остров.

При этом Лескюр не ответил на вопрос о возможных санкциях ЕС в случае аннексии. «Если это случится, мы окажемся в абсолютно другом мире и нам придется соответствующим образом адаптироваться», – добавил он.

Министр также подчеркнул, что несмотря на разногласия с Вашингтоном по вопросам Гренландии, пошлин и регулирования деятельности технологических компаний, Европе по-прежнему необходимо поддерживать сотрудничество с США.