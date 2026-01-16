Обсудили безопасность критической информационной инфраструктуры Азербайджана

Состоялось итоговое заседание Комиссии, созданной для организации проверки соблюдения общих и специальных требований по безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), по результатам 2025 года.

На заседании совместной Комиссии, состоящей из сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, обсуждалось текущее состояние безопасности КИИ, результаты оценок, проведенных в течение года, а также существующие риски. Были определены основные функциональные цели на 2026 год.

Было отмечено, что в ходе оценок, проведенных сотрудниками СГБ и ГСССИБ непосредственно на местах, выявлены несоответствия между фактическим положением дел и данными, отраженными в отчетах по внутреннему аудиту, представленных некоторыми субъектами. В связи с этим было акцентировано внимание на необходимости повышения эффективности механизмов централизованного контроля для укрепления кибербезопасности объектов КИИ.

На заседании также обсуждались применение соответствующих нормативно-правовых механизмов, реализованные меры, обмен информацией о киберугрозах и практические результаты международного сотрудничества.

В то же время, с учетом современных вызовов, были рассмотрены предложения по развитию нормативно-правовой базы в области безопасности КИИ, в частности, в направлении совершенствования требований безопасности.

В завершение заседания был принят итоговый отчет по безопасности критической информационной инфраструктуры.