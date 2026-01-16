Власти США ответили на критику мемом

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США опубликовало мем с предложением для левых активистов, сравнивающих работу миграционной полиции с деятельностью фашистской СС, принимать таблетки для поддержания ментального здоровья.

«Ваши таблетки от шизы», – говорится в подписи на изображении, на котором одетый в костюм официанта пингвин преподносит на тарелке упаковку медикаментов.

Таким образом МВБ отреагировало на критику левых активистов, которые обратили внимание на слоган, размещенный под микрофоном выступавшей министром внутренней безопасности Кристи Ноэм. Фраза «За одного из наших – все ваши» призывала правоохранителей к ответной реакции на насилие со стороны нелегальных мигрантов и радикальных активистов. В социальных сетях критики стали проводить параллели между этим слоганом и выражениями, которые использовались фашистскими СС во время карательных операций против гражданского населения во Второй мировой войне.

Тем временем телеканал CNN сообщает, что полиция вновь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих у здания федерального суда в Миннеаполисе.

По данным правоохранителей, спецсредства были использованы после того, как участники акции начали пинать автомобили, выезжавшие из суда, и стучать по ним. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее, 15 января, полиция уже применяла спецсредства для разгона протестующих.

Напомним, что 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) потребовали от женщины, остановившейся на автомобиле посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал движение, один из сотрудников открыл огонь по водителю – женщина скончалась от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей охарактеризовал действия ICE как безрассудные и потребовал, чтобы служба покинула город, а губернатор Миннесоты пообещал обеспечить «полное, справедливое и оперативное расследование».

После инцидента в Миннеаполисе начались массовые протесты. Ноэм заявила, что ICE продолжит свою работу в городе, подчеркнув, что сотрудник, застреливший женщину, действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную позицию высказал президент США Дональд Трамп. Для усиления присутствия ICE в Миннеаполис были дополнительно направлены около тысячи сотрудников службы.