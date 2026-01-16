USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Власти США ответили на критику мемом

12:05 489

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США опубликовало мем с предложением для левых активистов, сравнивающих работу миграционной полиции с деятельностью фашистской СС, принимать таблетки для поддержания ментального здоровья.

«Ваши таблетки от шизы», – говорится в подписи на изображении, на котором одетый в костюм официанта пингвин преподносит на тарелке упаковку медикаментов.

Таким образом МВБ отреагировало на критику левых активистов, которые обратили внимание на слоган, размещенный под микрофоном выступавшей министром внутренней безопасности Кристи Ноэм. Фраза «За одного из наших – все ваши» призывала правоохранителей к ответной реакции на насилие со стороны нелегальных мигрантов и радикальных активистов. В социальных сетях критики стали проводить параллели между этим слоганом и выражениями, которые использовались фашистскими СС во время карательных операций против гражданского населения во Второй мировой войне.

Тем временем телеканал CNN сообщает, что полиция вновь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих у здания федерального суда в Миннеаполисе.

По данным правоохранителей, спецсредства были использованы после того, как участники акции начали пинать автомобили, выезжавшие из суда, и стучать по ним. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее, 15 января, полиция уже применяла спецсредства для разгона протестующих.

Напомним, что 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) потребовали от женщины, остановившейся на автомобиле посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал движение, один из сотрудников открыл огонь по водителю – женщина скончалась от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей охарактеризовал действия ICE как безрассудные и потребовал, чтобы служба покинула город, а губернатор Миннесоты пообещал обеспечить «полное, справедливое и оперативное расследование».

После инцидента в Миннеаполисе начались массовые протесты. Ноэм заявила, что ICE продолжит свою работу в городе, подчеркнув, что сотрудник, застреливший женщину, действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную позицию высказал президент США Дональд Трамп. Для усиления присутствия ICE в Миннеаполис были дополнительно направлены около тысячи сотрудников службы.

Азербайджан сбивает цены в Армении
Азербайджан сбивает цены в Армении ... и такое бывает
09:59 3297
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 95
Франция предупредила США о «красной линии»
Франция предупредила США о «красной линии»
11:25 1438
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2182
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1249
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1043
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 1004
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1923
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6859
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1706
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7369

