В Германии разгорелись дебаты о ядерной обороне

Дополнительный импульс дискуссиям придают продолжающаяся российско-украинская война и «благосклонная позиция Трампа» по отношению к России – в Европе растут сомнения, что в случае масштабного конфликта можно будет полностью положиться на американский ядерный щит, пишет газета. При этом партии, формирующие правящую коалицию Германии, – христианские демократы и социал-демократы – расходятся во мнениях относительно того, насколько самостоятельной должна стать Европа в сфере ядерного вооружения.

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии (СДПГ) Ральф Штегнер отметил, что «хаотичная» политика США и истечение сроков действия договоров о контроле над вооружениями не должны «использоваться как оправдание для наращивания ядерного оружия». По его мнению, даже непрямое участие Германии в проекте европейского ядерного щита – будь то размещение вооружений на своей территории или финансирование – нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, а также договор «Два плюс четыре», позволивший объединение страны.

Депутат от Христианско-социального союза (ХСС) Александр Хоффманн подчеркнул, что «Германия и Европа должны быть способны к сдерживанию и обороне во всех сферах» и что в дискуссиях «не должно быть запретных тем».

Бывший директор Института политики безопасности Кильского университета Йоханнес Краузе согласен, что Европе стоит рассмотреть возможность собственного ядерного щита, однако создание полностью автономных ядерных сил было бы нереалистично. По его мнению, эффективнее, если Великобритания и Франция возьмут на себя часть ответственности США за ядерное сдерживание в Европе, расширяя свои арсеналы количественно и качественно. Германия же могла бы финансировать эти программы в обмен на участие в принятии решений по совместному использованию ядерных вооружений, считает Краузе.