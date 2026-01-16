USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

В Германии разгорелись дебаты о ядерной обороне

12:21 158

Резкие заявления президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии вызвали в Германии активные дискуссии о создании независимого от Вашингтона европейского ядерного щита, сообщает газета Handelsblatt.

Здание Бундестага (парламента) ФРГ

Дополнительный импульс дискуссиям придают продолжающаяся российско-украинская война и «благосклонная позиция Трампа» по отношению к России – в Европе растут сомнения, что в случае масштабного конфликта можно будет полностью положиться на американский ядерный щит, пишет газета. При этом партии, формирующие правящую коалицию Германии, – христианские демократы и социал-демократы – расходятся во мнениях относительно того, насколько самостоятельной должна стать Европа в сфере ядерного вооружения.

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии (СДПГ) Ральф Штегнер отметил, что «хаотичная» политика США и истечение сроков действия договоров о контроле над вооружениями не должны «использоваться как оправдание для наращивания ядерного оружия». По его мнению, даже непрямое участие Германии в проекте европейского ядерного щита – будь то размещение вооружений на своей территории или финансирование – нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, а также договор «Два плюс четыре», позволивший объединение страны.

Депутат от Христианско-социального союза (ХСС) Александр Хоффманн подчеркнул, что «Германия и Европа должны быть способны к сдерживанию и обороне во всех сферах» и что в дискуссиях «не должно быть запретных тем».

Бывший директор Института политики безопасности Кильского университета Йоханнес Краузе согласен, что Европе стоит рассмотреть возможность собственного ядерного щита, однако создание полностью автономных ядерных сил было бы нереалистично. По его мнению, эффективнее, если Великобритания и Франция возьмут на себя часть ответственности США за ядерное сдерживание в Европе, расширяя свои арсеналы количественно и качественно. Германия же могла бы финансировать эти программы в обмен на участие в принятии решений по совместному использованию ядерных вооружений, считает Краузе.

Азербайджан сбивает цены в Армении
Азербайджан сбивает цены в Армении ... и такое бывает
09:59 3298
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 97
Франция предупредила США о красной линии
Франция предупредила США о красной линии
11:25 1441
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2183
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1249
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1045
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 1004
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1924
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6859
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1707
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7369

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан сбивает цены в Армении
Азербайджан сбивает цены в Армении ... и такое бывает
09:59 3298
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
Задержали экс-президента и бывшего главу МИД?
12:36 97
Франция предупредила США о красной линии
Франция предупредила США о красной линии
11:25 1441
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
В Британии назвали возможных преемников Эрдогана
11:18 2183
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном
Пехлеви рассказал, почему должен управлять Ираном видео
11:15 1249
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
Гренландия на продажу: кто вдохновил Трампа?
11:12 1045
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию
10:41 1004
Британцы отказались говорить с Путиным
Британцы отказались говорить с Путиным
10:19 1924
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев»
«Пехлеви удалось завоевать доверие азербайджанцев» иранский аналитик Мазиар Миан отвечает на вопросы haqqin.az
03:43 6859
Новый пакет санкций ЕС против Ирана
Новый пакет санкций ЕС против Ирана обновлено 11:50
11:50 1707
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения
Документы будут проверять не армяне, но разрешение на проезд даст Армения главное на этот час
15 января 2026, 20:27 7369
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться